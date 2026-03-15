Let’s Dance roztočil parket aj tipérov: Favorit je jasný, no črtá sa prekvapenie!

Jedenásty ročník tanečnej šou Let's Dance sa len rozbehol, ale hneď stihol poriadne rozvíriť emócie. Nielen medzi divákmi, ale aj medzi tipérmi, ktorí si v Niké vyberajú svojich favoritov na titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu. Prvé kolo neprinieslo vyradenie, no vystúpenia aj hodnotenia poroty naznačili, kto by mohol miešať kartami
Najväčší ohlas vyvolalo vystúpenie herca Jána Koleníka so svojou partnerkou Dominikou Roškovou. Sála reagovala okamžite a tipéri tiež. V Niké je momentálne najväčším favoritom s kurzom 1,70 a verí mu až 93 % stávkarov. Jeden z nich dokonca neváhal a na jeho víťazstvo položil 200 eur.
Zaujímavo sa javí aj tip na víťazstvo Janky Hospodárovej. Napriek kurzu 45 jej verí nejeden odvážlivec a možno sa nejedná o až taký veľký risk. Tipéri Niké totiž športovej moderátorke veria najviac hneď po Koleníkovi.
Dramatické už bude najbližšie kolo, v ktorom si súťažiaci vyberali tance netradične – pomocou pexesa. V ňom odhaľovali ikonické choreografie legendárnych párov z minulosti. Viacerí priznali, že ich čaká náročný týždeň, aby všetko stihli nacvičiť.
Podľa aktuálnych kurzov Niké zostáva favorit jasný. Za Jánom Koleníkom nasleduje Jakub Jablonský (3,50) a Kristián Baran (5,00). Do širšieho okruhu favoritov patria aj Nela Pocisková či Zuzana Porubjaková.
Šou je len na začiatku a parket už neraz ukázal, že favorit na papieri nemusí byť vždy víťazom. Tipéri majú jasno, no máte aj vy? Veríte, že si titul vytancuje favorizovaný Koleník alebo si trúfnete staviť na prekvapenie?