Spánok bez napätia. V čom spočíva tajomstvo antistresových lôžkovín?

(Zdroj: Brotex)
Stresu sa človek v dnešnej uponáhľanej dobe jednoducho nevyhne. Či už ide o pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť, výchovu detí alebo napríklad len preťaženú dopravu, napätie sa v tele neustále hromadí. O to dôležitejšie je večer spomaliť a vytvoriť si v spálni prostredie, v ktorom sa telo dokáže lepšie regenerovať. Antistresové prikrývky a vankúše so špeciálne upravenou štruktúrou predstavujú nenápadného pomocníka pre pokojnejšie zaspávanie, vyšší pocit komfortu a hlboký, ničím nerušený oddych. Z akých materiálov sa vyrábajú? Pre koho sú určené? A ako sa o ne ideálne starať?

Uhlík ako tajná prísada

Antistresové prikrývky a vankúše sú výsledkom prepojenia klasickej textilnej výroby s modernými prístupmi, ktoré kladú dôraz na pokročilé technológie a funkčné materiály. Najčastejšou voľbou pre vrchnú tkaninu a výplň (vo forme komorového dutého vlákna) býva polyester – a to hneď z niekoľkých dôvodov. Tento syntetický materiál vyniká vysokou pevnosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu, nekrčí sa a dobre drží tvar. Zároveň je príjemne ľahký a pri bežnom používaní si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti.

Kľúčovým prvkom je následne karbón. „Výhodou karbónových vlákien sú predovšetkým ich vodivé schopnosti, vďaka ktorým pomáhajú odvádzať statickú elektrinu z tela von a znižujú jej pôsobenie na okolie. Vankúše a prikrývky s prímesou karbónu tak vytvárajú pokojnejšie prostredie na spánok a prispievajú k príjemnejšiemu pocitu pri odpočinku,“ vysvetľuje Věra Handrejchová z českej značky lôžkovín Brotex. „Pri výbere je však naozaj dôležité dávať pozor na spôsob, akým je karbón do textílie pridaný. Ak nejde o trvalú súčasť, pri ktorej sú vlákna votkané do základnej štruktúry, ale len o povrchovú úpravu, prikrývky a vankúše bývajú spravidla menej kvalitné,“ dodáva.

Karbónové vlákna navyše disponujú prirodzene antibakteriálnymi účinkami, čím zabraňujú množeniu nežiaducich baktérií a roztočov, zvyšujú hygienické podmienky a udržiavajú spálňu čistú a sviežu.

 (Zdroj: Brotex)

Pre každého, kto chce zlepšiť svoju spánkovú rutinu

Každodennému stresu a napätiu čelí každý z nás, preto sú antistresové prikrývky a vankúše vhodné prakticky pre všetkých bez rozdielu. Najväčšie benefity pocítia najmä ľudia s nepokojným či prerušovaným spánkom, osoby citlivé na zmeny prostredia, seniori a dospievajúci, alebo napríklad aj jedinci, ktorých práca si vyžaduje dlhé hodiny pri počítači. Vďaka už spomínanej prirodzene vyššej hygienickej ochrane sú vhodné aj do spální astmatikov a alergikov.

Tým, že textília aktívne pracuje s elektrostatickým napätím, môže prispieť k celkovému upokojeniu organizmu. Ide napríklad o nižšie svalové napätie, jednoduchší prechod do hlbšej regeneračnej fázy spánku či obmedzenie nočného prevaľovania a častého prebúdzania. Nejde pritom o krátkodobé riešenie, ktorého účinok po pár nociach vyprchá. Antistresové lôžkoviny si svoje vlastnosti zachovávajú počas celej svojej životnosti. Aby vám však slúžili čo najdlhšie, veľmi záleží aj na starostlivosti, ktorú im pravidelne venujete.

 (Zdroj: Brotex)

Perte šetrne a sušte dlhšie!

V prvom rade sa riaďte pokynmi výrobcu, ktoré nájdete na všitom štítku. Drobné symboly vám prezradia všetko, čo o správnej údržbe potrebujete vedieť. Pri antistresových lôžkovinách zohráva veľmi dôležitú úlohu najmä šetrnosť. Pri praní preto voľte jemný program a používajte prostriedky vhodné na citlivé materiály. Na aviváž radšej zabudnite. Hoci obľúbená kvetinová vôňa môže byť v spálni príjemným bonusom, niektoré zložky v prípravku môžu na vláknach vytvárať nežiaduci povlak, ktorý zhoršuje priedušnosť a spôsobuje narušenie funkčných vlastností tkaniny. Práčku sa navyše nesnažte za každú cenu úplne naplniť. Preplnenie nielenže znižuje účinnosť prania, ale zároveň zbytočne zvyšuje riziko opotrebovania lôžkovín aj spotrebiča.

Duté vlákno je najlepšie sušiť v sušičke pri nízkej teplote a následne nechať voľne doschnúť na vzduchu. „Mnoho ľudí zabúda, že tento typ výplne môže schnúť dlhšie, pretože má tendenciu zadržiavať vlhkosť. Z tohto dôvodu odporúčam zvoliť dlhší program, ktorý zabezpečí rovnomerné preschnutie a podporí nadýchaný objem,“ radí Věra Handrejchová.

A čo robiť, keď vankúše a prikrývky práve pravidelne nepoužívate? Skladujte ich na suchom mieste, ideálne v priedušnom látkovom vaku. Zabezpečíte tak dôležitú cirkuláciu vzduchu a zabránite tomu, aby sa v tkanine usádzal prach a vlhkosť, ktoré by mohli viesť k vzniku zápachu či plesní.

Dajte svoj spánok na prvé miesto a nedovoľte, aby vás stres sprevádzal až do postele – aj drobné zmeny v spálni môžu urobiť veľký rozdiel v tom, ako sa budete ráno cítiť.

