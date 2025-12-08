Veľkolepý Žilinský Festival Piva, plný zábavy, jedla a piva

Poďte na pivo! Nie však hocikam a na hocijaké. Čaká vás jedinečný 5 ročník Žilinského Festivalu piva, kde si okrem ochutnávky rôznych remeselných pív užijete aj skvelý program a uvoľnenú atmosféru.
Do dvoch dní sme zmestili všetkých hudobných interpretov, ktorých máte radi. Zaspievate si, zatancujete si, zaspomínate si. Tak, aby si každý prišiel na svoje.
Žilinský Festival Piva 2026 sa začína 26.6.2025 a končí - 27.6.2026
Stánky s dobrým jedlom budú striedať stánky s rôznymi aktivitami. Môžete vyskúšať jedinečné pivá z lokálnych pivovarov, ako napríklad z pivovaru Revolucionár, Frambor, Beerokrat, Martins,Zichovec...
To je len malý výber zo správne chladených a čapovaných dobrôt, ktoré Vás priamo na mieste čakajú. Z tých teplých dobrôt môžete vyskúšať napríklad Pinzu alebo Slovenské hotdogy, burgre, ale určite si každé bruško vyberie. Lahodné vône sa budú šíriť vzduchom tak ako smiech
Vašich spokojných detičiek.
Mysleli sme aj na ne a pripravili sme im kopec zaujímavých aktivít. Rodičia budú mať o deti postarané aj vďaka skákacím hradom a maľovaniu na tvár. Nech už máte radi čokoľvek, u nás
bude všetko. Tak dúfame, že tam budete tiež. Celým festivalom Vás samozrejme bude sprevádzať príjemná hudba, ako napríklad kapely Chiki Liki Tu-a,Malalata,Dj Hafner Tomáš,Bokom o Kolky, GLEB VI3E + Hostia a mnoho ďalších. Ako už zo spomínaného mála môžete počuť, volili sme
rôzne žánre, aby žiadna nôžka nezostala stáť. Určite sa máte na, čo tešiť, tak neváhajte a príďte.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -