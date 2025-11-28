Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Detská bezpečnosť a elektroinštalácie: Ako ochrániť deti pred elektrickými rizikami doma

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: PowerVolt)
© Zoznam/ © Zoznam/

Priznajme si to. Sme rodičia a vieme, že stačí sekunda. Jedno otočenie sa pre kávu, jeden rýchly telefonát. A presne v tej chvíli sa tým malým, neuveriteľne rýchlym rúčkam podarí objaviť niečo, čo nemali.

V PowerVolt-e nepracujeme len s káblami; mnohí z nás sú tiež rodičia. Videli sme všetko. A úprimne, téma detí a elektriny je jediná, pri ktorej nikdy nerobíme kompromisy. Nejde o strašenie, ide o prevenciu. Pretože domov musí byť to najbezpečnejšie miesto na svete.

Detská bezpečnosť a elektroinštalácie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: PowerVolt)

Najčastejšie elektrické riziká pre deti v domácnosti

Deti objavujú svet rukami (a často aj ústami). Všetko, čo je na ich úrovni, je pre ne fascinujúce. Z nášho pohľadu elektrikárov sú toto štyria najväčší „nepriatelia“ v domácnosti:

Nechránené zásuvky

Je to klasika. Zásuvka je presne vo výške lezúceho dieťaťa a tie dve dierky priam pozývajú na prieskum. Či už je to prst, hračka alebo, v najhoršom prípade, kovový predmet, toto je riziko číslo jeden.

Voľne visiace alebo poškodené káble

Predlžovačky pohodené na zemi, kábel od nabíjčky na telefón, ktorý dieťa obhrýza, alebo starý ošúchaný kábel od stojacej lampy. Nejde len o riziko uhryznutia a úrazu prúdom. Dieťa môže za kábel potiahnuť a zhodiť na seba ťažký spotrebič.

Domáce spotrebiče v dosahu detí

Rýchlovarná kanvica s horúcou vodou, ktorej kábel visí z kuchynskej linky. Fén v kúpeľni, ktorý ostal zapojený. Mixér, hriankovač... Všetko, čo je v dosahu, predstavuje hrozbu potiahnutia alebo zapnutia.

Vlhké priestory (kúpeľňa, kuchyňa)

Toto je asi najväčší strašiak. Voda a elektrina sú smrteľná kombinácia. Mokré ruky siahajúce po vypínači, hračky vo vani striekajúce vodu smerom k zásuvke na práčku. Tu musí byť bezpečnosť stopercentná.

Detská bezpečnosť a elektroinštalácie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: PowerVolt)

Bezpečnostné opatrenia a riešenia

Dobre, riziká poznáme. Čo s tým? Našťastie, drvivá väčšina riešení je dnes štandardom. Ide len o to, aby boli správne nainštalované.

Detské poistky do zásuviek

Tie malé plastové „zátky“. Áno, je to dobrá prvá pomoc. Sú lacné a lepšie ako nič. Ale povedzme si na rovinu - mnohé šikovné deti ich časom dokážu vybrať. Je to dočasná náplasť, nie trvalé riešenie.

Zapustená a uzatváracie zásuvky

Toto je skutočné riešenie. Moderné zásuvky majú už v sebe integrované clony (uzávery). Tie sa otvoria, len ak na ne zatlačia oba kolíky zástrčky naraz a rovnakou silou. Detský prst alebo ceruzka nemajú šancu. Ak rekonštruujete, toto by mal byť absolútny štandard.

Riadená distribúcia káblov

Jednoducho povedané: upratané káble. Žiadne voľné predlžovačky krížom cez izbu. Káble schovávame do stenových líšt, upevňujeme ich, aby neviseli, a plánujeme zásuvky tak, aby ste predlžovačky vôbec nepotrebovali.

Detská bezpečnosť a elektroinštalácie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: PowerVolt)

Nízkonapäťové riešenia a bezpečnostné poistky

A teraz to najdôležitejšie. Môžete mať všetky zásuvky zabezpečené, ale existuje jeden hrdina, ktorý reálne zachraňuje životy: prúdový chránič (RCD).

Predstavte si ho ako extrémne rýchleho strážcu. V zlomku sekundy (rýchlejšie ako žmurknutie) zistí, že elektrina „uniká“ niekam, kam nemá - napríklad cez telo vášho dieťaťa - a okamžite vypne celý okruh. Toto je vec, ktorá robí rozdiel medzi ľaknutím a tragédiou. V kúpeľniach a novostavbách je povinný, no v mnohých starších bytoch chýba.

Technológie pre chytrú a bezpečnú domáce

Dnešná doba nám dáva ďalšie nástroje, ako si poistiť pokoj v duši.

Smart zásuvky a vypínače

Poznáte ten pocit: "Vypol som žehličku?" So smart zásuvkou to skontrolujete v mobile. Rovnako môžete na diaľku vypnúť okruh s televízorom alebo hernú konzolu, keď deti nie sú doma, aby ste mali istotu.

Detský zámok na elektrických zariadeniach

Veľa moderných spotrebičov, hlavne indukčných varných dosiek, má detský zámok. To je skvelé, ale myslite na to už pri nákupe.

Detská bezpečnosť a elektroinštalácie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: PowerVolt)

Automatické vypínanie zásuviek

Podobne ako smart zásuvky, môžete nastaviť časovače. Napríklad zásuvka v detskej izbe sa môže automaticky vypnúť po večernejčku.

Kedy zavolať odborného elektrikára

Ako rodič môžete kúpiť zátky do zásuviek a schovať káble. Ale tú skutočnú, hĺbkovú bezpečnosť musí zaistiť profesionál. Zavolajte nás, ak:

  • Bývate v staršom byte (postavenom pred rokom 2000). Je takmer isté, že vám chýbajú prúdové chrániče a možno máte ešte staré hliníkové rozvody.
  • Kupujete alebo ste sa práve nasťahovali. Než sa zabývate, nechajte si spraviť revíziu. Neviete, čo robil majiteľ pred vami.
  • Plánujete rekonštrukciu. Toto je ideálna príležitosť spraviť všetko na 100 % bezpečne.
  • Vám často „vyhadzuje“ ističe. Je to signál, že niečo nie je v poriadku.

Prečo si vybrať profesionálneho elektrikára v Bratislave

Keď ide o deti, neexistuje priestor na kompromisy alebo kutilstvo "podľa YouTube". Ako profesionálny elektrikár Bratislava, ktorý pôsobí v PowerVolt-e, vidím často chyby po domácich majstroch, z ktorých mrazí.

Vybrať si profesionála neznamená len, že vie zapojiť drôty. Znamená to, že:

  1. Pozná normy: Vieme presne, aký typ chrániča patrí do kúpeľne a aký do detskej izby.
  2. Používa kvalitný materiál: Žiadne lacné čínske zásuvky, ktoré sa po roku rozpadnú.
  3. Dá vám záruku a revíznu správu: Máte v ruke papier, že váš domov je bezpečným.
  4. Myslí dopredu: Navrhneme vám riešenia, ktoré budú fungovať nielen dnes, ale aj keď deti vyrastú.

Môj osobný verdikt? Šetrenie na elektroinštalácii, keď máte deti, je tá najhoršia možná investícia. Cena za dôkladnú kontrolu a modernizáciu je zlomkom ceny za pokojný spánok.

Nečakajte, kým sa niečo stane, a ozvite sa nám.

Naša poloha
Holíčska 3070/3
851 05 Bratislava - Petržalka

Telefónne číslo
+421 919 384 803

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV
Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Správy
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Futbal

Domáce správy

undefined
Je dôvod na paniku? Na štadióne v Spišskej Novej Vsi sa spustilo evakuačné hlásenie
Domáce
Kto pôjde do dôchodku
Kto pôjde do dôchodku v roku 2026? Sociálna poisťovňa zverejnila PREHĽAD: Rozhodujú deti aj mesiac narodenia
Domáce
PRIESKUM Ľudia majú v
PRIESKUM Ľudia majú v náraste drobnej kriminality jasno! Koalíciu nepodržali ani vlastní voliči
Domáce
Aktuálne varovanie: Hmla a vyliaty Hron komplikujú dopravu, viaceré cesty sú uzavreté
Aktuálne varovanie: Hmla a vyliaty Hron komplikujú dopravu, viaceré cesty sú uzavreté
Čadca

Zahraničné

Izraelská armáda zadržala v
Izraelská armáda zadržala v Sýrii osoby: Mali plánovať útok na civilistov
Zahraničné
Robia zásoby! Nemecký parlament
Robia zásoby! Nemecký parlament by mal schváliť nákup zbraní za takmer tri miliardy
Zahraničné
Viktor Orbán mieri do
Viktor Orbán mieri do Moskvy za Putinom! O čom budú rokovať?
Zahraničné
Extrémne počasie: Na Srí
Extrémne počasie: Na Srí Lanke zatvorili školy a úrady, pre povodne zahynulo už 56 osôb
Zahraničné

Prominenti

Radosť slávneho superhrdinu (51):
Radosť slávneho superhrdinu (51): Stal sa otcom... Jeho manželka (33) porodila o mesiac skôr!
Zahraniční prominenti
Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou
Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou premiéry: Herecký debut krásnej školáčky!
Zahraniční prominenti
Prečo Soňa Skoncová stále
Prečo Soňa Skoncová stále nie je vydatá? Do svadby ju tlačia už aj... Je najvyšší čas!
Domáci prominenti
Viktor Vincze
Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neuveríte, čo vidia bábätká
Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali
Zaujímavosti
Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti
Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Konferenčná liga

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie

Technológie

Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Umelá inteligencia
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočné trhy 2025: Tieto mestá budú patriť k najkrajším v Európe
Cestovanie
Vianočné trhy 2025: Tieto mestá budú patriť k najkrajším v Európe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kto pôjde do dôchodku
Domáce
Kto pôjde do dôchodku v roku 2026? Sociálna poisťovňa zverejnila PREHĽAD: Rozhodujú deti aj mesiac narodenia
PRIESKUM Ľudia majú v
Domáce
PRIESKUM Ľudia majú v náraste drobnej kriminality jasno! Koalíciu nepodržali ani vlastní voliči
Lyžiarska sezóna klope na
Domáce
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
Rozhorčený Zoroslav Kollár: Ja
Domáce
Rozhorčený Zoroslav Kollár: Ja a mafián? Veď sa pozrite sa, čo o mne povedal samotný Spišiak!

Ďalšie zo Zoznamu