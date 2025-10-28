Každý žreb vyhráva! Niké prichádza s „powerbankou“ medzi žrebmi

Niké prináša žreb ´Nabité výhrami´, ktorý má energiu, moderný dizajn a radosť z hry v každom zotretí. Riaditeľ lotérie v Niké Marián Jamrich prezrádza, ako vznikal žreb a prečo sa z neho stáva ideálny darček s iskrou.
Predstavte nám stále populárnejší žreb Nabité výhrami. Už názov je prísľubom energie.
Názov neklame – žreb je nabitý výhrami aj emóciami. Chceli a vytvorili sme produkt, ktorý má energiu, moderný dizajn a okamžitú radosť z hry. A keďže každý žreb vyhráva, tá energia sa prenáša rovno na hráča. Je to taká „powerbanka“ medzi žrebmi – vždy niečo dobije.
V čom je zaujímavý oproti ostatným žrebom?
V jednoduchosti, štedrosti a okamžitom efekte. ´Nabité výhrami´ patrí medzi žreby, kde má hráč istotu, že neodíde naprázdno. Žiadne „možno nabudúce“ – tu má každý žreb svoju hodnotu a minimálnu výhru 5 €. Navyše ide o prémiový žreb s cenou 10 €, takže aj výhry sú zaujímavé, až do 100 000 €.
Je teda náramne vhodný ako darček? Obdarovaný určite nezostane naprázdno...
Rozhodne áno! Je to darček, ktorý sa daruje s iskrou. Vždy hovorím, že keď niekomu darujete žreb, dávate mu šancu na moment šťastia – a to je viac než len obyčajný dar. Navyše, v tomto prípade máte istotu, že darček niečo vráti.
Jeho cena je 10 €. To môže byť pre niekoho veľa a pre ďalšieho sa môže máliť hlavná výhra 100 000 €. Aké atraktívne žreby ešte máte v talóne?
Každý hráč je iný – niekto má rád rýchle žreby za euro, iný si užíva prémiový zážitok. V Niké sa snažíme ponúkať mix – od zábavných a farebných žrebov až po tie elegantné s výhrami až do výšky 333 333 € na luxusnom žrebe ELITE 30. Aj zábava má mať svoj štýl.
Aké zaujímavé výhry padli v poslednom období?
Naposledy padla hlavná výhra 100 000 € na 5 € žrebe ´Niké Krížovka´. Výherkyňou bola sympatická hráčka zo stredného Slovenska, ktorá sa z výhry úprimne tešila a hneď plánovala ako s peniazmi naloží.
V ponuke sú aj iŽreby. Ako je to s ich obľubou v porovnaní s klasickými?
Digitálne žreby – teda iŽreby – rastú raketovým tempom. Sú pohodlné, moderné a dostupné doslova na pár klikov. Ale klasický žreb má svoje čaro. Ten moment, keď človek zoberie mincu a zotrie prvé políčko, je jednoducho nenahraditeľný. Preto verím, že obidva formáty budú fungovať vedľa seba – ako dobré duo tradície a inovácie.
Pohľad do budúcnosti. Môžete prezradiť nejaké novinky, na ktoré sa môžeme tešiť?
Keďže sa blížia Vianoce, nehovoril by som až tak o budúcnosti, ale určite by som spomenul naše vianočné žreby v hodnote 2, 5 a 20 €. Z nich napríklad Žreb Čas Vianoc tiež ponúka garantovanú výhru a najmä krásnu hlavnú cenu v hodnote až 200 000 €. Je to výborný darček pod stromček – spája sviatočnú atmosféru s možnosťou splniť si sen ešte pred Novým rokom.
- reklamná správa -