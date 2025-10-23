Pomáhať krajine sa oplatí: Zodpovednosť firiem je pre Slovákov dôležitejšia než kedykoľvek predtým

Kedysi stačilo, aby bol rožok čerstvý a mlieko za dobrú cenu. Dnes je slovenský zákazník náročnejší. Zaujíma sa, odkiaľ produkty pochádzajú, či pri ich výrobe netrpela príroda a ako sa firma, u ktorej nakupuje, správa k svojmu okoliu. Spoločenská zodpovednosť prestala byť len frázou a stala sa kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o úspechu značky.
Zákazníci majú jasné očakávania
Kvalita a cena už nie sú jedinými faktormi pri rozhodovaní o nákupe. Dôvera a lojalita sa budujú na hodnotách, ktoré firma vyznáva a predovšetkým na konkrétnych činoch, ktorými prispieva k rozvoju spoločnosti. Osvojiť si takúto filozofiu sa oplatí. Tento posun v myslení spotrebiteľov totiž potvrdzujú aj dáta. Podľa prieskumu agentúry FOCUS pre združenie Business Leaders Forum z júna 2025[1], si až 91 % ľudí na Slovensku myslí, že firmy by mali robiť viac, než im prikazuje zákon. Očakávajú, že budú aktívne chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať komunity, v ktorých pôsobia a transparentne informovať o svojich aktivitách.
Jednotka v očiach verejnosti
V otázke, ktorú firmu obyvatelia Slovenska vnímajú ako najzodpovednejšiu, majú ľudia jasno. Diskontný reťazec Lidl sa v prieskume stal jednoznačným lídrom a potvrdil tak svoju pozíciu z predošlých rokov. „Maloobchodné a telekomunikačné spoločnosti si ľudia na Slovensku najviac spájajú so zodpovedným podnikaním. Ide o firmy, ktoré v kontakte so zákazníkmi systematicky komunikujú svoje filantropické aktivity, ako aj iné stránky svojho zodpovedného podnikania. Snažia sa tiež v týchto témach vzdelávať a zvyšovať tak individuálnu zodpovednosť ľudí,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.
Lidl dominoval v spontánnej aj podporenej znalosti. Zo všetkých menovaných spoločností respondenti najčastejšie (23%) uviedli práve modro-žltý diskont. Svoje prvenstvo Lidl potvrdil aj v podporenej znalosti, kde ho za zodpovedného označilo až 37 % opýtaných. Tento výsledok nie je náhoda. Prieskum sa pýtal aj na konkrétne dôvody, odpovede ukázali dva hlavné piliere jeho stratégie.
Pomoc, ktorá má reálny dopad sa oplatí
Ľudia na Lidli najviac oceňujú podporu komunít a starostlivosť o okolie. Nejde teda o abstraktné pojmy, ale o konkrétne, hmatateľné projekty, ktoré priamo zlepšujú kvalitu života v regiónoch. „Byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme je základom našej filozofie. Sme súčasťou miest a obcí po celom Slovensku a cítime zodpovednosť za ich rozvoj. Či už ide o budovanie ihrísk pre deti, podporu zdravia alebo potravinovú pomoc, vždy sa snažíme, aby naša pomoc bola adresná, zmysluplná a mala dlhodobý prínos. Nesmierne nás teší, že verejnosť naše aktivity vníma a oceňuje. Je to pre nás potvrdením, že pomáhať sa skutočne oplatí,“ povedala Zuzana Sobotová, vedúca CSR oddelenia v Lidli.
Udržateľnosť priamo v nákupnom košíku
Druhým najčastejším dôvodom, prečo ľudia na Slovensku vnímajú Lidl ako lídra v zodpovednosti, je podľa prieskumu samotný sortiment a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. To dokazuje, že zákazníčky a zákazníci si čoraz viac všímajú nielen to, čo kupujú, ale aj to, aký dopad má daný produkt na planétu. „Zodpovednosť sa pre nás začína už pri výbere produktov do nášho sortimentu. Chceme zákazníkom ponúknuť nielen prvotriednu kvalitu za najlepšiu cenu, ale aj istotu, že ich nákup je ohľaduplný k planéte a ľuďom, ktorí sa na jeho výrobe podieľali. Preto neustále rozširujeme ponuku certifikovaných a udržateľných výrobkov, ako sú BIO, Fairtrade či MSC, ktoré garantujú šetrnosť k prírode a férový prístup k pestovateľom,“ vysvetlila Michaela Kleinová, manažérka pre trvalú udržateľnosť v rezorte nákupu Lidla.
Dôvod, prečo obyvatelia a obyvateľky Slovenska považujú práve Lidl za najzodpovednejšiu firmu, je v skutočnosti veľmi jednoduchý. Je to dôkaz, že investície do spoločnosti a životného prostredia nie sú nákladom, ale investíciou do budúcnosti, ktorá sa vracia v tej najcennejšej podobe – v podobe dôvery ľudí.
Viac informácií o spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.
[1] Reprezentatívny kvantitatívny prieskum sa realizoval medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov v období od 9. do 16. júna 2025 na vzorke 1016 respondentov a respondentiek. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii len členským firmám Business Leaders Forum.
- reklamná správa -