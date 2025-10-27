Čoskoro nakúpite výhodne a pohodlne v novom Kauflande na sídlisku Košice-Ťahanovce

Štvrtý košický Kaufland otvorí svoje brány už tento štvrtok, čo vás tam čaká? Rýchle aj komfortné nakupovanie za výhodné ceny, tak si jeho návštevu nenechajte ujsť.
Od 30. októbra 2025 si môžete na vlastnej koži vyskúšať, ako sa nakupuje v novučičkej predajni s rozlohou 3 100 m2. Nájdete ju na ulici Pri Hati, pripravenú na vašu návštevu.
„Našou dlhodobou prioritou je ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo výhodné výrobky. Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K-SCAN, ktoré uľahčujú každodenné nákupy, sú dôvodmi, prečo sa k nám radi vracajú. Aby boli ich nákupy ešte pohodlnejšie, otvorili sme našu už štvrtú prevádzku v Košiciach,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Nájdete tu všetko, na čo ste pod červenou strechou zvyknutí
Od širokého výberu tovaru za výhodné ceny, čerstvého ovocia, zeleniny a pečiva každý deň, až po obľúbené privátne značky ako K-Classic, K-Favourites, K-Free či K-Take it veggie. Nechýbajú ani produkty od slovenských výrobcov pod značkou K-Z lásky k tradícii, od mliečnych a mäsových výrobkov až po potraviny pre najmenších. Napriek rozsiahlej predajnej ploche sa nemusíte báť, že by ste strácali svoj čas zbytočne. Nákupy vybavíte rýchlo a pohodlne vďaka desiatim samoobslužným a štyrom klasickým pokladniciam. K dispozícii máte aj štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky či sklo a zálohový bon z automatu si dokonca môžete uplatniť v ktoromkoľvek Kauflande na Slovensku.
Na priestrannom parkovisku s 260-timi miestami máte vždy kde zaparkovať. A nechýbajú ani vyhradené miesta pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením ani dve nabíjačky pre elektromobily.
Máte radi zelené riešenia?
Aj my! Nenáročné zelené rastliny v kombinácii s fotovoltickými panelmi umiestnené hore na streche účinne znižujú uhlíkovú stopu a zlepšujú energetickú efektivitu celej budovy. Nový Kaufland je vybavený aj niekoľkými dažďovými záhradami. Ako je to u neho zvykom, známy predajca potravín používa najmodernejšie technológie a šetrí prírodu. Odpadovým teplom z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel vykuruje alebo chladí viaceré priestory predajne, podľa toho, čo je práve treba.
25 rokov s Kauflandom na Slovensku
Vedeli ste, že svoju prvú predajňu Kaufland otvoril v roku 2000 v Poprade? Dnes ich má spolu už 86. Áno, 25 rokov tak spája nakupovanie s kvalitou, trvalou udržateľnosťou a výhodnými cenami. Inak to nie je ani teraz. Nový Kaufland na sídlisku Košice - Ťahanovce zabezpečí množstvo pracovných miest pre miestnych obyvateľov, regionálni výrobcovia získajú vďaka nemu ďalšie strategické miesto na predaj svojich výrobkov. A vy si môžete užívať ešte dostupnejšie nákupy, za ktorými netreba jazdiť ďaleko, a viete sa spoľahnúť, že s prázdnym košíkom rozhodne neodídete. Nech sa páči, tešíme sa na vás!
