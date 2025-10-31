Pomáha deťom i tým, ktorí to v živote nemajú ľahké. A poznáte ho aj vy

Chladnička plná potravín, šport na čerstvom vzduchu, čerstvé ovocie a zelenina pravidelne na stole. Pre tisícky Slovákov to nie je samozrejmosť. Aby sa im žilo o čosi ľahšie, pomocnú ruku im už roky podáva známy reťazec. Spoločenská zodpovednosť je pre neho tak dôležitá ako úspech v podnikaní.
Za posledných päť rokov sa vyše 230 000 ľudí na Slovensku prepadlo na hranicu chudoby. Ohrození sú nielen dôchodcovia, ale aj osamelí rodičia, sociálne slabší občania a početnejšie rodiny. Nečudo, že im rozpočet často nevychádza ani na základné potraviny. Pomôcť im však môžete už jedným nákupom - reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom každoročne organizuje charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami, do ktorej sa od roku 2014 zapojilo už vyše 7 600 dobrovoľníkov, vrátane jeho vlastných zamestnancov.
Spoločne pomáhali preberať a uskladňovať darované trvanlivé potraviny od zákazníkov. Vďaka všetkým, ktorí sa za 12 rokov do zbierky zapojili, sa podarilo zabezpečiť viac ako 475 ton trvanlivých potravín pre ľudí v zraniteľnej situácii. Balíky múky, strukovín, cestovín či sladkého potešenia pre najmenších vždy smerovali priamo k tým, ktorí ich potrebovali najviac.
Aby naše deti mali čerstvé hlavičky
Aj jedno jablko alebo banán každý utorok môže mať pozitívny dopad na detské stravovacie návyky. Ukazujú to výsledky spätnej väzby získanej od pedagógov a rodičov, ktorých deti dostávajú pravidelné dávky čerstvého ovocia a zeleniny od Kauflandu.
Známy reťazec svoj úspešný projekt Čerstvé hlavičky začal už v roku 2018 a odvtedy školským zariadeniam poskytol viac ako 1000 ton ovocia a zeleniny. Drží sa tak odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že pravidelná konzumácia aspoň 400 gramov ovocia a zeleniny denne pomáha prechádzať nárastu obezity a nadváhy, ktorá dnes ohrozuje nielen tínedžerov, ale často už aj žiakov materských škôl.
Výsledky na seba nenechali dlho čakať
Až 38 % žiakov si na desiatu začalo nosiť viac ovocia a zeleniny a 79 % detí je ochotnejších skúšať nové chute. Svoje návyky však zmenili aj niektorí rodičia, pretože až 58 % z nich začalo pripravovať desiatu pre svoje deti inak.
Aby Kaufland záujem detí o pestré a vyvážené stravovanie podporil ešte viac, v roku 2024 spustil Krúžky varenia na základných školách, ktoré v tomto školskom roku navštevuje takmer 800 žiakov. Raz týždenne školáci vymenia lavice za kuchynku a osvojujú si zručnosti, ktoré im hravým spôsobom pomáhajú budovať si k jedlu pozitívny vzťah.
A funguje to! Stačilo pár mesiacov a niektoré deti začali uprednostňovať zdravšie varianty jedál, pretože zistili, že im chutia. Takmer polovica rodičov vníma väčšiu iniciatívu detí variť samostatne a pomáhať doma v kuchyni a až 59 % pedagógov oceňuje výrazné zvýšenie ich samostatnosti. Nosiť si zo školy okrem známok aj zdravé recepty, to je výborná cesta k zdravšej budúcnosti detí aj ich rodičov, čo poviete?
Aspoň hodina pohybu denne, odporúča WHO
Dobré stravovacie návyky sú síce veľmi dôležité, na vybudovanie pevného zdravia však treba aj pohyb. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že deti a tínedžeri by sa mali aktívne hýbať aspoň hodinu denne. Realita je však iná, ihriská častokrát zívajú prázdnotou a mnohí rodičia si športové krúžky často ani nemôžu dovoliť. Vidno to aj u dospievajúcej mládeže, ktorej chýba vlastný priestor na pohyb i stretnutia s rovesníkmi.
Kaufland sa preto v roku 2022 pustil do stavania moderných multifunkčných areálov, ktoré majú mladí doslova na skok. Mestá a mestské časti mali možnosť získať svoj vlastný K Park vo verejnom hlasovaní, celkovo ich dnes na Slovensku stojí už 27. V projekte bolo odovzdaných viac ako 1 600 000 hlasov a do výstavby K Parkov Kaufland už investoval vyše 2 miliónov eur.
Športoviská majú úspech a rýchlo si získali svojich verných fanúšikov. Bodaj by nie, od klasických ihrísk sa líšia na prvý pohľad. Ponúkajú špeciálnu plochu pre skejt a kolobežky, návštevníci si môžu vyskúšať streetbalové ihrisko, lezeckú stenu, pingpong, workoutovú aj oddychovú zónu. Všetko je navrhnuté tak, aby sa tu mládež cítila dobre a budovala si dobrý vzťah nielen k pohybu, ale celkovo trávila viac času na čerstvom vzduchu s kamarátmi a s rodinou.
- reklamná správa -