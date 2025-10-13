Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

Ikonická britská kapela Stereo MC's roztancuje 5. novembra Majestic Music Club v Bratislave!

Legendárna britská kapela Stereo MC's mieri na Slovensko! Priekopníci hip-hopu a elektronickej hudby predvedú 5. novembra 2025 v bratislavskom MMC hity, ktoré definovali celú hudobnú dekádu. Skupina na čele s charizmatickým spevákom a skladateľom Robom Birchom vyhrala v roku 1994 dve ceny Brit Awards za najlepšiu skupinu a najlepší album. Slovenským fanúšikom sa 5. novembra predstavia v rámci turné True to Life Tour v bratislavskom MMC a odpália megahity Connected či Step It Up.

Prepojili hip hop, elektroniku a funky groove ešte dávno predtým, ako to bolo cool. To je kultová kapela Stereo Mc's, ktorá je celosvetovo známa vďaka ich medzinárodnému hitu Connected, ktorý vyšiel v roku 1992 na albume Connected.  Skupinu založili priatelia a susedia z detstva - vokalista Rob Birch a DJ a producent Nick Hallam v polovici 80-tych rokov minulého storočia, Dvojicu inšpirovala k hudbe ich kombinovaná láska k ranému hip-hopu, funku a elektronickej hudbe. Stereo MC's pôvodne vylisovali svoj prvý 12” vinyl a založili vlastnú nezávislú nahrávaciu spoločnosť s názvom G Street Records s Kissom DJ Richie Richom a začínajúcim podnikateľom Jonom Bakerom. Keď v roku 1989 G Street pritiahla pozornosť 4th & Broadway, duo nahralo debutový album Stereo MC, 33-45-78. Album z roku 1989 pripomína názvom šialené ženské miery, no spravil rázny prelom v hudobnom svete. Po jeho vydaní skupina koncertovala s kapelami De La Soul, Living Colour a Certain Ratio v Spojenom kráľovstve a USA.

"Keď sme neboli na cestách alebo netvorili nové skladby, remixovali sme pre iných umelcov. Žili sme na plné obrátky, len sme pracovali a koncertovali, kým sme nespadli na pohovku a o šesť hodín neskôr sa zobudili v tých istých šatách," prezradil s úsmevom Rob Birch.

O rok nasledoval album Supernatural a v 1992 vydali fenomenálny album Connected, s ktorým získali Brit Award za najlepší album a zároveň cenu za najlepšiu skupinu. Odborníci ocenili dômyselný mix tanečnej elektroniky s acid jazzom, funkom a hip-hopom.

„V lete roku 1992 sme dokončili náš tretí album Connected, po jeho vydaní sme koncertovali asi 18 mesiacov v kuse. Pre nás aj pre všetkých zúčastnených to bol veľký úspech a bol to krásny okamih v našej histórii,“ spomína Rob Birch.

Po úspechu si dali oficiálne pauzu na deväť dlhých rokov, aby sa potom blysli s Deep Down And Dirty. Stereo MCs vydali pomimo zopár kompilácii a urobili pár remixov pre také skupiny ako U2, PM Dawn, pre Queen Latifah, Disposable Heroes of Hiphoprisy a samozrejme, do dejín vstúpil skvelý Madonnin mix Frozen.

Rok 2025 začali Stereo Mc's vo veľkom štýle v USA vo Philadelphii, Brooklyne a Bostone a nezabudnuteľným vystúpením v obľúbenej The Tonight Show s Jimmym Fallonom. A teraz prichádzajú na Slovensko - slovenským fanúšikom predvedú svoju  energiu, charizmu a groove 5.11. 2025 v Majestic Music Club v Bratislave.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

