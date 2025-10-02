Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

OBI na Slovensku expanduje: V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu

(Zdroj: OBI)
Najväčšia sieť hobbymarketov na Slovensku OBI dnes slávnostne otvorila svoju 19. predajňu. Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom.

„Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty.,“ uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. „Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať.“

 (Zdroj: OBI)

Nová predajňa – nové možnosti

Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.

 (Zdroj: OBI)

Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov. 

Online služby a aplikácia heyOBI

OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.

 (Zdroj: OBI)

Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.

Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty. 

Spoločenská zodpovednosť

OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.

 (Zdroj: OBI)

Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.

O spoločnosti OBI

OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.

 (Zdroj: OBI)

OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.

