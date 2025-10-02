Zlatá je farbou tejto jesene: Influencerky ukázali, ako nosiť smart zariadenia štýlovo

Slovenské influencerky Barbora Bakoš a Jana „Janatini“ Tomas sa stali hviezdami exkluzívneho eventu, ktorý spojil svet módy a technológií. Na móle predviedli extravagantné aj minimalistické outfity, ktoré ukázali, že high-tech doplnky v zlatých odtieňoch môžu byť rovnako výrazné ako šperky.
Influencerky udávali tón večera
Barbora Bakoš zaujala hneď dvakrát – najprv v čiernych šatách vlastnej značky Silvia Zrebná, extravagantnom modeli s dramatickými detailmi, neskôr v minimalistickom korzete a nohaviciach z dielne Veroniky Lokajíčkovej. Janatini zvolila odvážny street vibe v upcyklovanom saku Bagbet s džínsami a večer zakončila v éterických priehľadných šatách Silvie Zrebnej, doplnených nohavicami.
Stylingy, pod ktoré sa podpísala odevná dizajnérka a zakladateľka Iron Atelieru Silvia Fröhlich Zrebná, prepojili lokálnu módu s technologickými doplnkami. „Na svetových módnych mólach je dnes úplne bežné miešať kovy – zlato so striebrom, ružové so žltým. Platí to aj pri high-tech doplnkoch, ktoré v zlatých či kovových odtieňoch pôsobia elegantne, moderne a dajú sa nosiť k dennému casual outfitu aj k večerným šatám. Technológie sa tak prirodzene stávajú súčasťou štýlového looku, nie iba praktickým nástrojom,“ vysvetlila dizajnérka.
Zlatá vládne jeseni – a nie je to len o móde
„Mám rada doplnky, ktoré spĺňajú dve veci – vyzerajú dobre a zároveň mi uľahčujú deň. Mobil, hodinky či slúchadlá sú rovnako dôležitou súčasťou outfitu ako kabelka alebo topánky. Je to o tom, ako ich skombinujete,“ hovorí Barbora Bakoš. „Zlatá farba je pre mňa elegantná, ale aj odvážna. Rada ju kombinujem s inými kovmi, lebo vznikne kontrast, ktorý pôsobí sviežo. Podľa mňa už dnes neexistuje deliaca čiara medzi módou a technológiami.“
Celý večer ukázal, že zlato je trend, ktorý ovládol módu aj technológie. Od jemne ružového odtieňa až po hlbokú mocha – tieto farby sa stali leitmotívom show aj outfitov, ktoré predviedli známe tváre slovenského Instagramu.
Jedinečná Zlatá kolekcia od Xiaomi
Zlatú kolekciu Xiaomi tvoria smartfóny novej série Xiaomi 15T, minimalistické inteligentné hodinky Xiaomi Watch S4 41mm a slúchadlá Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Rôzne odtiene zlatej, od jemne ružovej po hlbokú mocha, robia z kolekcie vizuálne zaujímavý a zároveň harmonický set.
Smartfóny série Xiaomi 15T: model Xiaomi 15T vo farbe Rose Gold a Xiaomi 15T Pro v Mocha Gold. Elegantný dizajn s jemne zaoblenými kontúrami a matným povrchom pôsobí sofistikovane, a najväčším ťahákom je špičkový fotoaparát Leica až s päťnásobným optickým zoomom a AI funkciami, ktoré doladia farby a kontrast tak, že fotky sú okamžite pripravené na Instagram. Model Xiaomi 15T Pro k tomu pridáva pôsobivý päťnásobný optický zoom, vďaka ktorému sa telefón stáva skutočným majstrom detailných záberov.
„Podľa mňa je Xiaomi 15T Pro aktuálne dizajnovo najkrajší mobilný telefón na trhu. Dizajn je krásne čistý, minimalistický a metalické odtiene sú veľmi pekne,“ dodáva Janatini.
Hodinky Xiaomi Watch S4 41mm: minimalistické, no plné funkcií – sledujú zdravie, spánok aj šport, no stále vyzerajú ako elegantný šperk.
Slúchadlá Xiaomi OpenWear Stereo Pro: otvorený dizajn pre pohodlné počúvanie hudby a podcastov bez straty kontaktu s okolím. Profesionálny zvuk a vysoký komfort nosenia.
