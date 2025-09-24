Európska noc vedy prinesie chaos a hľadanie poriadku

Motýľ zamáva krídlami v Brazílii a na opačnej strane sveta môže spustiť hurikán. Znie to ako príbeh z hollywoodskeho sci-fi, no vo vede ide o skutočný jav – tzv. motýlí efekt. A práve tento fenomén, ale aj mnohé ďalšie „zázraky chaosu“, budete môcť pochopiť a na vlastnej koži zažiť už tento piatok, 26. septembra, keď sa Slovensko opäť ponorí do Európskej noci vedy 2025.
Toto najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku prinesie v rámci 19. ročníka nielen pre deti, mládež, ale aj dospelých, stovky vedeckých stánkov, desiatky prednášok, interaktívnych ukážok a workshopov. Ak hľadáte zážitky, inšpiratívne diskusie so stovkami slovenských vedcov, alebo možnosť vyskúšať si technológie s ktorými vedci pracujú, tešíme sa na vás v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach už tento piatok od 9:00 do neskorých večerných hodín.
Chaos ako téma, ktorá vás prekvapí
Hlavná téma ročníka znie: „Chaos – hľadanie poriadku v nepredvídateľnom svete“. Znie to vážne, ale vedci sľubujú, že práve v tom je čaro. „Chaos je všade okolo nás – od technologických zmien cez klimatické výzvy, až po naše zdravie. Veda nám však ukáže, že aj v zdanlivom neporiadku platia pravidlá,“ vysvetľuje Ľubomír Bilský, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), organizátora podujatia.
V piatok sa dozviete napríklad to, ako naše srdce reaguje na záťaž, prečo je dôležité kritické myslenie v čase dezinformácií alebo ako môže kvantová fyzika zmeniť váš každodenný život. Na návštevníkov čaka od rána až do neskorého večera viac ako 220 vedeckých stánkov, množstvo workshopov, prednášok a diskusií.
Program Európskej noci vedy 2025.
Okrem toho si môžete vyskúšať nové technológie, napríklad aj ovládanie stavebných mechanizmov, či simulované krízové situácie vo virtuálnej realite, alebo sa dokonca prejsť so špeciálnym robotickým psom Artabanom. Novinkou tohto ročníka je Kvantová zóna v Bratislave, ktorá vás vtiahne do tajomstiev sveta častíc a ukáže, ako kvantová veda ovplyvňuje našu budúcnosť.
A večer? Veda sa spojí s umením – inštalácia Chaos očami umelej inteligencie a koncert Richarda Autnera s kapelou prinesú festivalu úplne iný rozmer.
Diskusie, ktoré idú na koreň veci
Európska noc vedy nie je len o zábave. V Bratislave sa napríklad uskutoční aj séria diskusií, ktoré sa dotýkajú aktuálnych spoločenských tém. Odpoveď na otázku, prečo niekedy strácame dôveru vo vedu, budú hľadať virológ Boris Klempa a sociologička Marianna Mrva. „Ako spoločnosť sme vystavení pretlaku informácií, vrátane dezinformácií, ktoré dokáže generovať aj umelá inteligencia. Učiť sa, ako sa s tým vysporiadať, je dnes kľúčové,“ vysvetľuje projektová manažérka SOVVA, Katarína Sentelik.
Rovnako bohatý program nájdu návštevníci vo všetkých festivalových mestách, teda v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Poprade. A každý program má svoje špeciálne lákadlá:
Takto sa veda dostane priamo k vám, nech už bývate v ktoromkoľvek regióne.
Prečo sa oplatí prísť
Európska noc vedy nie je podujatie, na ktorom sa len prizeráte. Je to festival, kde sa môžete zapojiť, skúšať, klásť otázky a diskutovať. Pre deti je to dobrodružstvo plné experimentov, pre študentov inšpirácia do budúcna a pre dospelých príležitosť pozrieť sa na aktuálne témy inými očami. Minulý rok prilákala vyše 130-tisíc návštevníkov a tento rok má ambíciu toto číslo prekonať. A čo je najlepšie – vstup je zdarma. Jediné, čo potrebujete, je chuť objavovať.
Z programu
|
Bratislava
|
Večerný blok „Architektúra chaosu“ (od 18:00, prednáška, Stará tržnica) – odborníci v rámci piatich prednášok ukážu, že z chaosu môže vzniknúť lepší poriadok, než by sme dokázali naplánovať.
|
Košice
|
Chaos z pohľadu fyzika (16:30, OC Optima): populárna prednáška o tom, že aj v chaose existujú zákony – od fraktálov po dynamické systémy.
|
Banská Bystrica
|
Zvedavosť ako kompas (17:00, Europa SC): prednáška o tom, ako vedecká zvedavosť formuje náš život a kariéru.
|
Žilina
|
Chaos v meste: Dáta, ktoré vidia viac než my (OC Mirage): ako senzory premieňajú mestský ruch na zmysluplné informácie.
|
Poprad
|
Malí ľadoví pilgrimovia alebo špinavé snehové guľôčky (10:10, OC Max): príbeh komét, ktoré putujú vesmírom a prinášajú tajomstvá o vzniku života.
Kedy a kde: piatok 26. septembra 2025, od 9:00 do neskorého večera Bratislava (Stará tržnica, V-klub, Lab.cafe, Poľský inštitút) + program v Košiciach (OC Optima), Banskej Bystrici (Europa Shopping Center), Žiline (OC Mirage) a Poprade (OC Max).
Kompletný program: www.nocvedy.sk
