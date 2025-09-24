Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Európska noc vedy prinesie chaos a hľadanie poriadku

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: ENV)
© Zoznam/ © Zoznam/

Motýľ zamáva krídlami v Brazílii a na opačnej strane sveta môže spustiť hurikán. Znie to ako príbeh z hollywoodskeho sci-fi, no vo vede ide o skutočný jav – tzv. motýlí efekt. A práve tento fenomén, ale aj mnohé ďalšie „zázraky chaosu“, budete môcť pochopiť a na vlastnej koži zažiť už tento piatok, 26. septembra, keď sa Slovensko opäť ponorí do Európskej noci vedy 2025.

Európska noc vedy prinesie
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: ENV)

Toto najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku prinesie v rámci 19. ročníka nielen pre deti, mládež, ale aj dospelých, stovky vedeckých stánkov, desiatky prednášok, interaktívnych ukážok a workshopov. Ak hľadáte zážitky, inšpiratívne diskusie so stovkami slovenských vedcov, alebo možnosť vyskúšať si technológie s ktorými vedci pracujú, tešíme sa na vás v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach už tento piatok od 9:00 do neskorých večerných hodín. 

Chaos ako téma, ktorá vás prekvapí

Hlavná téma ročníka znie: „Chaos – hľadanie poriadku v nepredvídateľnom svete“. Znie to vážne, ale vedci sľubujú, že práve v tom je čaro. „Chaos je všade okolo nás – od technologických zmien cez klimatické výzvy, až po naše zdravie. Veda nám však ukáže, že aj v zdanlivom neporiadku platia pravidlá,“ vysvetľuje Ľubomír Bilský, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), organizátora podujatia.

Európska noc vedy prinesie
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: ENV)

V piatok sa dozviete napríklad to, ako naše srdce reaguje na záťaž, prečo je dôležité kritické myslenie v čase dezinformácií alebo ako môže kvantová fyzika zmeniť váš každodenný život. Na návštevníkov čaka od rána až do neskorého večera viac ako 220 vedeckých stánkov, množstvo workshopov, prednášok a diskusií.

Program Európskej noci vedy 2025. 

Okrem toho si môžete vyskúšať nové technológie, napríklad aj ovládanie stavebných mechanizmov, či simulované krízové situácie vo virtuálnej realite, alebo sa dokonca prejsť so špeciálnym robotickým psom Artabanom. Novinkou tohto ročníka je Kvantová zóna v Bratislave, ktorá vás vtiahne do tajomstiev sveta častíc a ukáže, ako kvantová veda ovplyvňuje našu budúcnosť.

A večer? Veda sa spojí s umením – inštalácia Chaos očami umelej inteligencie a koncert Richarda Autnera s kapelou prinesú festivalu úplne iný rozmer.

Diskusie, ktoré idú na koreň veci

Európska noc vedy nie je len o zábave. V Bratislave sa napríklad uskutoční aj séria diskusií, ktoré sa dotýkajú aktuálnych spoločenských tém. Odpoveď na otázku, prečo niekedy strácame dôveru vo vedu, budú hľadať virológ Boris Klempa a sociologička Marianna Mrva. „Ako spoločnosť sme vystavení pretlaku informácií, vrátane dezinformácií, ktoré dokáže generovať aj umelá inteligencia. Učiť sa, ako sa s tým vysporiadať, je dnes kľúčové,“ vysvetľuje projektová manažérka SOVVA, Katarína Sentelik.

Rovnako bohatý program nájdu návštevníci vo všetkých festivalových mestách, teda v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Poprade. A každý program má svoje špeciálne lákadlá:

Európska noc vedy prinesie
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: ENV)

Takto sa veda  dostane priamo k vám, nech už bývate v ktoromkoľvek regióne.

Prečo sa oplatí prísť

Európska noc vedy nie je podujatie, na ktorom sa len prizeráte. Je to festival, kde sa môžete zapojiť, skúšať, klásť otázky a diskutovať. Pre deti je to dobrodružstvo plné experimentov, pre študentov inšpirácia do budúcna a pre dospelých príležitosť pozrieť sa na aktuálne témy inými očami. Minulý rok prilákala vyše 130-tisíc návštevníkov a tento rok má ambíciu toto číslo prekonať. A čo je najlepšie – vstup je zdarma. Jediné, čo potrebujete, je chuť objavovať.

Z programu

Bratislava

Večerný blok „Architektúra chaosu“ (od 18:00, prednáška, Stará tržnica) – odborníci v rámci piatich prednášok ukážu, že z chaosu môže vzniknúť lepší poriadok, než by sme dokázali naplánovať.

Košice

Chaos z pohľadu fyzika (16:30, OC Optima): populárna prednáška o tom, že aj v chaose existujú zákony – od fraktálov po dynamické systémy.

Banská Bystrica

Zvedavosť ako kompas (17:00, Europa SC): prednáška o tom, ako vedecká zvedavosť formuje náš život a kariéru.

Žilina

Chaos v meste: Dáta, ktoré vidia viac než my (OC Mirage): ako senzory premieňajú mestský ruch na zmysluplné informácie.

Poprad

Malí ľadoví pilgrimovia alebo špinavé snehové guľôčky (10:10, OC Max): príbeh komét, ktoré putujú vesmírom a prinášajú tajomstvá o vzniku života.

Kedy a kde: piatok 26. septembra 2025, od 9:00 do neskorého večera Bratislava (Stará tržnica, V-klub, Lab.cafe, Poľský inštitút) + program v Košiciach (OC Optima), Banskej Bystrici (Europa Shopping Center), Žiline (OC Mirage) a Poprade (OC Max).
Kompletný program: www.nocvedy.sk

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brífing strany SaS: Výzva pre ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú
Brífing strany SaS: Výzva pre ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú
Správy
Tk Hnutia Slovensko na tému: Aktuálna politická situácia
Tk Hnutia Slovensko na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti

Domáce správy

MŠVVaM chce určiť maximálnu
MŠVVaM chce určiť maximálnu sumu ročného školného za externú formu štúdia na VŠ
Domáce
Súdy: V kauze prípravy
Súdy: V kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej oslobodili všetkých obžalovaných
Domáce
FOTO Július Jakab
Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

FOTO V thajskom meste Bangkok
Metropola Thajska je na nohách, pred nemocnicou v centre Bangkoku sa PREPADLA zem! Tisíce ľudí museli evakuovať
Zahraničné
Útok v škole: Iba
Útok v škole: Iba 14-ročný žiak pobodal učiteľku! Mal byť fascinovaný Hitlerom
Zahraničné
Péter Szijjártó
Szijjártó reagoval na snahu Trumpa presvedčiť Orbána, aby nenakupoval ruskú ropu
Zahraničné
Maia Sanduová
Moldavsko pred voľbami čelí vlnám dezinformácií: Sanduová sa stala terčom deepfake videí
Zahraničné

Prominenti

Boris Kollár ukázal syna,
Boris Kollár ukázal syna, ktorého má s matkou č. 10: FOTO Ten vyrástol... celý TATINO!
Domáci prominenti
Fran Drescher
Hviezda (67) seriálu Pestúnka Franny sa dočkala: Dostane hviezdu na chodníku slávy!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Ornella Koktová
Najznámejšia česká milenka (32) OHURUJE krivkami: Schudnuté telo ukázala v spodnej bielizni!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Maya Jama
Fúúúha! Odvážny výstrih známej moderátorky... Skoro jej VYPADLI!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chystáte sa na výlet?
Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025
dromedar.sk
Medvede prekvapili farmárov priamo
Poľnohospodárov pri žatve prekvapili nebezpeční návštevníci: VIDEO Pozrite, čo z kukurice vybehlo!
Zaujímavosti
FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!

Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár
Obrovské sklamanie Slovákov, chýbal nám jediný gól: Sme smutní, zaslúžili sme si postúpiť
Obrovské sklamanie Slovákov, chýbal nám jediný gól: Sme smutní, zaslúžili sme si postúpiť
Futsal

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Bezpečnosť
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kim Kardashian ako ju nepoznáte: Takto z reality hviezdičky vyrástla podnikateľka, ktorú berú vážne aj na Wall Street
Zahraničné celebrity
Kim Kardashian ako ju nepoznáte: Takto z reality hviezdičky vyrástla podnikateľka, ktorú berú vážne aj na Wall Street
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo:
Domáce
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo: Tehotné ženy straší pred známym liekom! Na jeho slová reaguje aj ŠÚKL
V thajskom meste Bangkok
Zahraničné
Metropola Thajska je na nohách, pred nemocnicou v centre Bangkoku sa PREPADLA zem! Tisíce ľudí museli evakuovať
Majerského stret s realitou
Domáce
Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!
Rekordný Eurojackpot má nového
Zahraničné
Rekordný Eurojackpot má nového majiteľa: Kto vyhral 120 miliónov, o ktoré sa nemusí deliť

Ďalšie zo Zoznamu