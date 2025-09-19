Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Garmin predstavuje Venu 4 – krok k zdravšiemu životnému štýlu

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: Garmin )
© Zoznam/ © Zoznam/

Pokročilé zdravotné a fitness inteligentné hodinky sledujú zdravotné trendy, zaznamenávajú zmeny životného štýlu a prinášajú novú funkciu Garmin Fitness Coach – všetko s výdržou batérie až 12 dní.

Spoločnosť Garmin® (NYSE: GRMN) dnes oznámila uvedenie Venu® 4, najnovšieho modelu v oceňovanej rade Venu s inovatívnymi funkciami v oblasti zdravia, fitness a prístupnosti. Venu 4 pomáha používateľom lepšie pochopiť svoje telo, sledovať zdravotné trendy a zaznamenávať zmeny životného štýlu, aby videli, ako ich rozhodnutia ovplyvňujú celkovú pohodu.

Hodinky majú štýlový kovový dizajn, zabudovaný reproduktor a mikrofón a jasnú LED baterku, ktorá poskytuje väčšiu istotu v tmavom prostredí. S výdržou batérie až 12 dní v režime smartwatch používateľ nemusí hodinky nabíjať každú noc, čo umožňuje nepretržité sledovanie zdravotných metrík a získanie komplexného pohľadu na spánok, HRV (variabilita srdcového pulzu), Body Battery™ a ďalšie údaje.

„Navrhli sme Venu 4 ako osobného fitness a wellness kouča na zápästí. Tento prémiové smarthodinky pomáhajú používateľom lepšie spoznať svoje telo, ponúkajú dátami podložené prehľady o tom, ako ich rozhodnutia ovplyvňujú zdravie. Stála motivácia umožňuje jednoduchšie dosiahnuť svoje ciele,“ – Susan Lyman, viceprezidentka Garmin pre predaj a marketing.

Čo je nové

Zdravie

• Zdravotný stav: Sleduje, či metriky ako srdcová frekvencia, HRV, dýchanie, teplota pokožky¹ a Pulse Ox² počas spánku zostávajú v bežnom rozsahu.
• Záznam životného štýlu: Zaznamenávajte pravidelné alebo príležitostné správanie (napr. Konzumácia kofeínu alebo alkoholu) a sledujte vplyv na spánok, stres a HRV v aplikácii Garmin Connect™.
• Pokročilé metriky spánku: Súlad spánku sleduje synchronizáciu tela s cirkadiánnym rytmom. Konzistentnosť spánku zobrazuje priemerný čas ukladania sa na spánok za posledných 7 dní.

Fitness

Garmin Fitness Coach prináša personalizované tréningy pre viac než 25 fitness aktivít – od chôdze a indoor cyklistiky po veslovanie, HIIT a ďalšie. Tréningy založené na srdcovej frekvencii a dĺžke trvania sa prispôsobujú denne na základe histórie aktivít, spánku a regenerácie. Funkcia Mixed Session umožňuje sledovať viac aktivít v jednom tréningu.

Prístupnosť

• Hovoriaci obrázok pozadia: Čítanie času a zdravotných údajov priamo z hodiniek.
• Farebný  Filter: Farebné režimy pre používateľov s poruchami farebného videnia.

Dizajn a smart funkcie

Venu 4 je dostupný v dvoch veľkostiach – 41 mm a 45 mm – a v atraktívnych farebných kombináciách (lunar gold & light sand, silver & citron). Obe veľkosti majú zabudovanú LED baterku, reproduktor a mikrofón na hovory a hlasové príkazy s pripojeným telefónom. (Niektoré hlasové príkazy bez nutnosti pripojenia telefónu)

Ponúka funkcie HRV Status, Body Battery™, Sledovanie ženského zdravia, Garmin ECG App⁵, Pripravenosť na tréning, Smart upozornenia, úložisko hudby a kompatibilitu s hudobnými streamovacími službami, bezkontaktné platby Garmin Pay™ a bezpečnostné funkcie.

Cena a dostupnosť

Garmin Venu 4 sú dostupné od 22. septembra 2025 s odporúčanou maloobchodnou cenou od 549,99 €. Viac informácií nájdete na venu.garmin.sk

Viac informácií

Zaujímavosti o technológiach Garmin a ich využití Blog Garmin

Poznámky a upozornenia

1 Presnosť sledovania aktivít
2 Toto nie je zdravotnícke zariadenie a nie je určené na diagnostiku ani monitorovanie akéhokoľvek zdravotného stavu; pozrite si Garmin.com/ataccuracy. Funkcia Pulse Ox nie je dostupná vo všetkých krajinách.
3 Táto funkcia je momentálne vo fáze beta testovania a môže byť v budúcnosti vylepšená.
4 Funkcia sledovania menštruačného cyklu nie je určená na podporu počatia, antikoncepciu ani plánovanie rodičovstva. Toto nie je zdravotnícke zariadenie a nie je určené na diagnostiku ani monitorovanie akéhokoľvek zdravotného stavu.
5 Aplikácia Garmin ECG je zdravotnícky prostriedok triedy IIa podľa nariadenia EU Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745. Aplikácia je schopná zaznamenať EKG podobné EKG v konfigurácii Lead I a zistiť prítomnosť fibrilácie predsiení alebo normálneho sínusového rytmu. Aplikácia je určená len pre dospelých vo veku 22 rokov a viac. Vždy postupujte podľa návodu na použitie. Aplikácia Garmin ECG nie je dostupná vo všetkých regiónoch a je dostupná iba na vybraných modeloch Garmin smartwatch s najnovšou verziou aplikácie Garmin Connect a softvéru hodiniek. Dostupnosť a úplné pokyny na použitie nájdete na Garmin.com/ECG.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk strany PS na tému: Plagiátor Susko
Tk strany PS na tému: Plagiátor Susko
Správy
Táto japonská metóda vám môže zachrániť život!
Táto japonská metóda vám môže zachrániť život!
Zoznam TV
Tk strany SaS: Aktuálna politická situácia
Tk strany SaS: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

SaS kritizuje novelu o
SaS kritizuje novelu o sudcoch: Výhrady má k jubilejným odmenám aj disciplinárnym senátom
Domáce
FOTO Podľa strany PS je
Podľa strany PS je novela zákona o sudcoch a prísediacich nástrojom šikanovania sudcov
Domáce
Hlasovanie v ankete MAMA
Hlasovanie v ankete MAMA ROKA 2025 je SPUSTENÉ! Podporte svojho favorita, pomôžte tam, kde je to najviac potrebné, a vyhrajte skvelé ceny!
Domáce
Polícia sa zaoberá videom, na ktorom sa muž v Handlovej vyhrážal seniorom!
Polícia sa zaoberá videom, na ktorom sa muž v Handlovej vyhrážal seniorom!
Handlová

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Európska komisia predložila 19.
Európska komisia predložila 19. balík sankcií proti Rusku: Zameria sa na energetiku a kryptomeny
Zahraničné
Taliban po siedmich mesiacoch
Taliban po siedmich mesiacoch prepustil z väzenia zadržiavaný britský pár
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Otvorili obálku s poslednými
Otvorili obálku s poslednými slovami Tomáša Garrigua Masaryka: Hlinku nazval hlupákom
Zahraničné
Venezuelské bojové lietadlo Su-30
Venezuela ukázala silu: Vojenské manévre a ruské stíhačky proti USA
Zahraničné

Prominenti

KONIEC pre slovenského muzikálového
KONIEC pre slovenského muzikálového herca: VYHADZOV z divadla po 15 rokoch!?
Domáci prominenti
ROZVOD po 13 rokoch
ROZVOD po 13 rokoch a teraz: Prominentný pár si k sebe opäť hľadá cestu!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Brett James
Obrovská TRAGÉDIA: Držiteľ (†57) Grammy zahynul pri HAVÁRII LIETADLA!
Zahraniční prominenti
Hviezdna modelka bojuje s
Hviezdna modelka bojuje s vážnou diagnózou: Slová jej mamy lámu srdce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pacientku dobila železnou tyčou!
Žena sa sťažovala na bolesť zo strojčeka: NÁSILNÁ reakcia zubárky! Klientku dobila železnou tyčou
Zaujímavosti
Zadarmo a bez veľkej
Zadarmo a bez veľkej námahy: Týchto 5 európskych miest je ideálnych na preskúmanie pešo
dromedar.sk
Všetci si pri nej
Všetci si pri nej lámu hlavu: Jednoduchá matematická úloha rozdelila ľudí na dva tábory! Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti
Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!

Šport

Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Slováci v zahraničí
Weiss dostal pokarhanie za svoje správanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky
Weiss dostal pokarhanie za svoje správanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky
Niké liga
Gajanová v semifinále, Zapletalovú čaká finále: Online prenos z MS v atletike 2025
Gajanová v semifinále, Zapletalovú čaká finále: Online prenos z MS v atletike 2025
MS v atletike
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Veda a výskum
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Vesmír
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Armádne technológie
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mini fashion ikony: Najštýlovejšie deti celebrít, ktoré už teraz sledujú milióny ľudí
Zahraničné celebrity
Mini fashion ikony: Najštýlovejšie deti celebrít, ktoré už teraz sledujú milióny ľudí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otvorili obálku s poslednými
Zahraničné
Otvorili obálku s poslednými slovami Tomáša Garrigua Masaryka: Hlinku nazval hlupákom
Streľba v obci na
Domáce
Streľba v obci na strednom Slovensku: Na mieste je polícia, ZADRŽALI podozrivú osobu
Venezuelské bojové lietadlo Su-30
Zahraničné
Venezuela ukázala silu: Vojenské manévre a ruské stíhačky proti USA
Deti zo škôlky pri
Domáce
Deti zo škôlky pri Trnave skončili v nemocnici: Náhla nevolnosť a zvracanie! Prípad už riešia hygienici

Ďalšie zo Zoznamu