Filip Jančík opäť vyrazí na vianočné turné. Šou plnú známych melódií prinesie do ôsmich slovenských miest

Tisícky nadšených divákov, vypredané sály a zimomriavky z prevedenia najznámejších filmových či sviatočných melódií – to je každoročná predvianočná tradícia slovenského huslistu Filipa Jančíka. Aj tento rok sa publikum môže tešiť na pôsobivý vizuálny koncept, emocionálne aranžmány a momenty, ktoré presiahnu hranice bežného koncertu. Či už pôjde o nostalgické tóny alebo energické filmové skladby, jedno je isté: Filip Jančík opäť pripraví zážitok, ktorý spája celé rodiny.
Koncerty Filipa Jančíka si obľúbili desaťtisíce divákov rôznych generácií – od tínedžerov, ktorí ho sledujú kvôli filmovým či seriálovým melódiám, až po staršie publikum, ktoré oceňuje profesionálnu šou svetovej kvality na slovenských pódiách. Pre mnohé rodiny sa jeho koncoročné turné už stali tradíciou, bez ktorej si Vianoce nevedia predstaviť. Minulý rok s veľkým úspechom vystúpil aj v najprestížnejších sálach Českej republiky ako je pražské Rudolfinum či Sono Centrum v Brne.
Tento rok prinesie magickú atmosféru od 11. do 20 decembra do ôsmich slovenských miest. Prekvapivo však medzi nimi chýba Bratislava a na sociálnych sieťach obľúbeného huslistu sa okamžite ozvali desiatky sklamaných komentárov. "Bez koncertu v Bratislave to nie sú pravé Vianoce," píšu smutní fanúšikovia, pre ktorých sa stala jeho šou neodmysliteľnou súčasťou sviatočného obdobia. "Možno je to krásna príležitosť spojiť koncert s výletom a objaviť čaro iného mesta," reagoval hudobník s tým, že Trnava, Piešťany či Nitra sú od hlavného mesta len na skok.
Mnohé zastávky jeho turné sa však tradične vypredajú dlho pred konaním turné a kto zaváha, môže zostať bez lístka. Z nedávno zverejnených koncertov je napríklad Nitra už takmer vypredaná. Ako malú ochutnávku dnes hudobník na svojom Youtube kanáli zverejnil koncertné video so skladbami Luskáčik a Carol of the Bell, ktoré nahral počas novoročného koncertu v bratislavskej Inchebe. "Je to taký teasing pred Vianocami – nech si ľudia doma navodia atmosféru ešte skôr, ako sa spolu uvidíme naživo v koncertných sálach," hovorí Filip.
