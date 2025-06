Filip Tůma povedal svoje áno...

(Zdroj: PEUGEOT)

Neverili by ste, čo všetko dokáže Filip stihnúť za jeden deň. Jeho veľkou výhodou je, že má každé ráno svoj elektromobil plne nabitý vďaka nabíjaniu cez wallbox. Ani dnes tak nemusel na nič čakať a mohol rovno vyraziť v ústrety novému dňu.

Zaujímalo nás, ako si poradí s nezvyčajnou výzvou. Filip musel kvôli natáčaniu historického seriálu zbehnúť do maskérne a zmeniť sa na nepoznanie. Dobový oblek, fúzky a aj úplne iný charakter hranej postavy z neho zrazu robia iného človeka. Prezradil nám, že sem-tam si musí niečo vybaviť a využiť svoje auto v takomto prestrojení. Vtedy budí záujem ostatných šoférov v premávke. Veď koľkokrát vidia historickú postavu sedieť v aute budúcnosti?

Zobraziť galériu (8)

V rámci dňa si Filip odskočil vyvetrať hlavu aj na golfové ihrisko. Potom sa príjemne nabitý Filip aj jeho E-3008 presunuli späť do Bratislavy, kde nám večer umožnil nazrieť do zákulisia profesie operného speváka. Musíme uznať, že jeho bravúrny výkon ladí so šarmom PEUGEOTU E-3008.

Filip kedysi hovoril elektromobilite rázne nie, no dnes si nevie svoju E-3008-čku vynachváliť. Presvedčila ho jazda v meste, skvelý výkon, dizajn, ale aj vychytávky v unikátnom interiéri PEUGEOT i-Cockpitu. Môžeme povedať, že francúzsky lev si vo svojej elektrickej podobe našiel ďalšieho fanúšika.

Ak vás zaujíma, ako vyzerá jeden deň s vtipným a bezprostredným Filipom, neváhajte si pozrieť celé video.

