Čabajské klobásy: Tradícia, chuť a vášeň v každom súste

(Zdroj: CSABAI)

Na slovenský trh prichádza obnovená značka CSABAI, ktorú prináša spoločnosť Mecom Group, najväčší slovenský výrobca mäsových produktov. Ich výrobný závod v maďarskej Békešskej Čabe sa zameriava na produkciu vysokokvalitných, unikátnych klobás pripravených podľa tradičných receptúr. Možno by ste to nečakali, no aj tieto ikonické maďarské pochúťky majú hlboké slovenské korene.