7. ročník ProAm Challenge by Adifex 2023 oslavou tenisu v kombinácii s nezištnou charitou

Charitatívne tenisové turnaje po celom Slovensku majú obrovskú obľubu, no suverénne ten najväčší svojho druhu sa koná už po siedmy krát v Bratislave. ProAm Challenge by Adifex 2023 už 9. decembra 2023 spojí amatérskych a profesionálnych tenistov, pričom ako aj po minulé roky pomôže dobrej veci.

Pomáhať so srdcom pre srdce

Jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku spája počas jedného dňa plného kvalitného tenisu, zábavy a predovšetkým nezištnej charitatívnej pomoci profesionálnych tenistov zo Slovenska, Česka, Rakúska, ktorí si zahrajú štvorhru s amatérmi. Účelom je pomôcť malým deťom so srdcovými chorobami, kam poputujú aj tento rok vyzbierané financie. „Podporujeme Nadáciu detského kardiocentra a sme radi, turnaj poctia návštevou riaditeľka nadácie Mária Kadlečíková a aktívne budú svoje tenisové umenie na kurtoch ukazovať aj doktori Martin Záhorec a Peter Olejník,“ povedal nám jeden z hlavných organizátorov akcie Kamil Gróf z Tommorow agency a predstavil menšie novinky siedmy ročník. „V prvom rade ďakujeme všetkým partnerom, hlavne patronát nad akciou ako exkluzívny sponzor je Adifex, a.s. Novinkou je partner Trophy Gordana Glass, ktorý sa postaral o prekrásne trofeje pre víťazov i zúčastnených. Osobne si myslím, že je to hotové umelecké dielo, ktoré si každý bude nesmierne vážiť.“

Mnoho športových osobností

Turnaj štvorhier sa uskutoční 9. decembra 2023 v Bratislave, kde si sily zmeria maximálne dvanásť súťažných dvojíc.Okrem samotného turnaja sa účastníci môžu pokúsiť o víťazstvo v obľúbenej súťaži o najrýchlejšie či najpresnejšie podanie. Pre hostí bude tradične pripravená dražba predmetov nie len od zúčastnených profi hráčov, vďaka čomu sa veríme aj tento rok podarí vyzbierať sympatická suma pre Nadáciu detského kardiocentra. Menoslov tenisových celebrít, ktoré poctili svojou účasťou turnaj je viac než bohatý. Mená ako Karin Habšudová, Martina Suchá, Rebecca Šramková, Michaela Hončová, Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Filip Horanský sľubujú obrovskú kvalitu. „Veríme, že sa nám podarí dotiahnuť opäť mnohé známe tváre, tie si turnaj obľúbili a radi sa k nám vracajú. V tomto smere som rád, že profesionálni tenisti pochopili našu myšlienku a počas svojho voľna, keď sú vo fáze po náročnej sezóne neváhajú ani sekundu, aby prišli znova na tenisové dvorce, v tomto prípade s myšlienkou podporiť dobré veci. Každému jednému vyjadrujeme obrovské uznanie a skláňame pomyselný klobúk dole. Môžem prezradiť aj pozíciu moderátora, ním bude Daniel Očenás z TV Markíza. Tešíme sa na vás, príďte podporiť dobrú vec,“ doplnil Kamil Gróf.

