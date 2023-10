Top 5 aktivít, ktoré ponúka Istria na jeseň

(Zdroj: Kempinski Hotel Adriatic)

Outdoorové aktivity

Ideálnym východiskovým bodom na spoznávanie chorvátskej časti Istrie je hotel Kempinski Adriatic, ktorý je ukrytý v zátoke a ponúka svojim hosťom všetky výhody rezortu. Nachádza sa len pár minút chôdze od 18-jamkového golfového ihriska, ktoré má rozlohu 80 hektárov. V tomto roku sa stalo členom PGA National Croatia, čím sa zaradilo medzi najkvalitnejšie golfové ihriská na svete a okrem najvyšších štandardov ponúka hráčom úžasné výhľady na Jadranské more. Spoznávať Istriu môžu turisti aj z bicykla, vedie tu totiž známa cyklotrasa Parenzana, ktorá ponúka autentické pohľady na krajinu a vedie cez tri krajiny – Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko.

Gurmánske rozhodnutia

Milovníci vína si prídu na svoje vo vinohradoch, kde môžu ochutnávať miestne odrody, najmä obľúbenú voňavú Malváziu. Gurmáni si tu môžu dopriať lokálne kulinárske špeciality, ako sú prosciutto alebo syry, ktoré tu ponúkajú v tradičných konobách či tratóriách. Tí náročnejší, ktorí sa riadia pri svojich cestách michelinským sprievodcom, si na Istrii nebudú vedieť vybrať. Reštaurácií zaradených do slávneho Michelin Guide je tu niekoľko. Zážitok spojený s hľadaním hľuzoviek vám ponúkne Zigante Restaurant, kde si môžete pozrieť aj bielu hľuzovku, ktorá sa v roku 1999 vďaka svojej hmotnosti 1,31 kg, dostala až do Guinessovej knihy rekordov. Našli ju práve v Motovunskom lese v údolí rieky Mirna.

Slovenská stopa

Na Istrii dokonca môžete ísť do reštaurácie zaradenej do michelinského sprievodcu a z kuchyne pritom počuť slovenčinu. Ako je to možné? Rodák zo Slovenska, Tomáš Chilý, je totiž šéfkuchárom reštaurácie Sophia v ikonickom hoteli Kempinski Palace Portorož. Reštaurácia je pomenovaná po talianskej hereckej legende Sophii Loren, ktorá ju veľmi rada navštevovala. Ochutnať tu môžete dokonca aj menu zostavené na jej počesť z jej obľúbených jedál. Z Istrie by ste však nemali odísť bez ochutnania tradičných cestovín pripravených s vajíčkom a hľuzovkou. Je to ideálna kombinácia.

Oddych = wellness

Oblasť Istrie je už od 13. storočia regiónom známym pre svoju bohatú tradíciu kúpeľov. Benediktínski mnísi tu svojim hosťom dopriali nielen ozdravné účinky mora, ale aj procedúry, pri ktorých sa využívala morská soľ. Dnes nájdete dokonalý oddych a tiež masáže, telové a pleťové ošetrenia, ktoré vám prinavrátia energiu, napríklad v Rose Spa. To je pomenované po symbole mesta Portorož - ruži. Pri lokálne inšpirovaných procedúrach tu terapeuti využívajú okrem produktov svetových značiek aj lokálne, vyrobené z organického olivového oleja, ktorý je tiež nazývaný istrijské zlato.

Nový rok ako z filmu

Úzke uličky prímorských mestečiek Piran či Rovinj, alebo aj tých vo vnútrozemí, ako Groznjan či Motovun, pripomínajú slávne filmové kulisy. Niektoré miesta na Istrii sa nimi dokonca aj stali. V hoteli Kempinski Adriatic sa výhľadom na pláž a Jadranské more tešili svadobčania vo filme Šťastný nový rok 2. A práve na týchto miestach si budú môcť návštevníci hotela zapriať len to najlepšie do nového roka aj 31. decembra 2023. Kokteilové šaty, šampanské a pohľad na vysvietený záliv. To sú len tri z mnohých dôvodov, prečo osláviť príchod roka 2024 práve na Istrii.

