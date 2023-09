Zariaďte si domov ako celebrita: Luxusné tipy na pohodlné bývanie

(Zdroj: Studio E)

V tomto článku vám predstavíme tipy a triky, ako si môže bežný človek zariadiť svoj domov tak, aby sa cítil ako hviezda červeného koberca. Od kvalitného nábytku po pohodlné detaily, od technologických vymožeností po osobnú atmosféru - získajte inšpiráciu na vytvorenie domova, ktorý vám prinesie pohodlie, štýl a pocit celebrity.

Výber Kvalitného Nábytku:

Investujte do kvality: Vyberte si nábytok vyrobený z kvalitných materiálov, ktorý bude dlhodobo odolný a pohodlný.

Elegantný štýl: Zamerajte sa na jednoduchý, ale elegantný dizajn nábytku. Menej je často viac. Minimalizmus funguje či už bývate v byte alebo vo veľkom dome.

Pohodlný kútik:

Pohovka a pohodlie: Vyberte pohovku, na ktorej sa cítite pohodlne a ktorá ponúka dostatok miesta na odpočinok. Zohľadnite štýl a ergonómiu pohovky a kresiel, aby ste sa uvoľnili a neublížili svojej chrbtici.

Kvalitné Osvetlenie: Dodajte priestoru tlmené osvetlenie, ktoré môžete prispôsobiť nálade. Stolové lampy a sviečky môžu pridať útulnú atmosféru. Pocit, že ste ako celebrita sa potom dostaví aj sám.

Doplnky a Dekorácie:

Fotografie a umelecké diela: Zaveste si na stenu rodinné fotografie alebo umelecké diela, ktoré vás inšpirujú a pridávajú vášmu domovu osobný dotyk. Ak si to môžete dovoliť, investujte do umeleckých diel – obrazov, sôch či váz slovenských umelcov.

Rastliny: Rastliny pridávajú do miestnosti život a pomáhajú udržiavať čistý vzduch. Vytvorte si zelený kútik vo vašej obývacej izbe.

Technológia:

Kvalitný televízor: Investujte do televízora s dobrým rozlíšením a zvukovým systémom. Moderné televízory s inteligentnými funkciami poskytujú široké možnosti zábavy.

Inteligentný Dom: Ak je to možné, pridajte inteligentné riešenia pre domácnosť, ako sú inteligentné osvetlenie, termostaty a hlasoví asistenti, ktoré uľahčia ovládanie a zabezpečia pohodlie.

„Dnes je už viac než samozrejmosť pri objektoch vyššieho štandardu, inteligentná domácnosť, kde si užívateľ môže takmer kompletne ovládať domov či kanceláriu zo svojho telefónu, bez toho, aby sa v danom priestore nachádzal. Ide napríklad o kúrenie, zavlažovanie, chladenie a podobne. Smart home je už pomerne častým vybavením dnešných domácností. Technológie stále napredujú veľkou rýchlosťou a odráža sa to aj pri interiéroch, ktoré sú v súčasnosti veľmi úzko prepojené práve s elektronikou a technológiami,“ prezrádza Interiérový dizajnér a architekt Erik Pastucha z Studioe Arch & Interiors.

Útulné Detaily:

Koberce a textílie: Mäkký koberec dotvára interiér, pridáva teplo a poskytuje pohodlie. Doprajte si v spálni, ale aj obývačke kvalitné obliečky a prikrývky v neutrálnej farbe, ktoré budú prirodzene dotvárať priestor.

Domáca kaviareň: Vytvorte si svoju vlastnú kaviareň alebo čajový kútik s kvalitným kávovarom alebo čajníkom. Verte, že hostia sa k vám domov budú len tak tlačiť. Nie je predsa nič lepšie ako intenzívne voňajúca káva alebo zelený čaj.

Úložné Riešenia:

Skryte neporiadok: Použite úložné stolíky, skrine alebo stojany, aby ste udržali poriadok a minimalizovali neporiadok.

Organizácia šatníka: Urobte si poriadok vo svojom šatníku. Vytrieďte a darujte oblečenie, ktoré už nenosíte.

Dôležitosť vlastného priestoru:

Relaxačný kútik: Vytvorte si kútik pre relaxáciu, kde si môžete prečítať knihu, počúvať hudbu alebo meditovať. Robiť presne to, čo vám robí radosť, keď máte toho veľa a potrebujete oddychovať.

Rovnováha a harmónia: Udržujte rovnováhu medzi funkcionalitou a estetikou vo svojom dome. Dôležité je, aby ste sa vo svojom domove cítili ako vo svojom osobnom raji.

Ekologický domov - Viac než len trend:

Udržateľné materiály: Pri výbere nábytku a dekoračných prvkov sa rozhodnite pre ekologicky prijateľné materiály, ako sú recyklované drevo, bavlna alebo iné obnoviteľné materiály, nebudete ľutovať.

Energeticky efektívne okná a izolácia: Investícia do energeticky efektívnych okien a kvalitnej izolácie môže znamenať výraznú úsporu energie a zníženie nákladov na kúrenie a chladenie.

„Na to, aby dizajn spĺňal aj určité ekologické normy udržateľnosti, musí byť v prvom rade kvalitný a nadčasový. Okrem toho je dnes dostupných mnoho firiem, nábytkov, či doplnkov, ktoré sú vyrábané z recyklovaných plastov. Za mňa je však kľúčová kvalita výrobkov, ktoré nie je nutné často meniť a spotrebiteľ nemal potrebu, prípadne aj nutnosť, po krátkom čase veci vyhadzovať,“ upozorňuje Erik Pastucha, majiteľ Studioe Arch & Interiors

Technológie v domácnosti: Súčasný štandard života

Hlasoví Asistenti: Hlasoví asistenti, ako je napríklad Amazon, Alexa, Siri alebo Google Assistant, vám umožňujú ovládať rôzne zariadenia hlasom. Môžete im klásť otázky, spúšťať hudbu, nastavovať budíky a mnoho ďalšieho.

Rýchla Wi-Fi Sieť: Kvalitná a rýchla Wi-Fi sieť je dôležitá pre pripojenie všetkých vašich zariadení a zabezpečenie plynulého internetového prehliadania a streamovania. Riešením je doplnková služba k Magio Internetu - Wow Wi-Fi. Tá zabezpečuje rýchle a stabilné wi-fi pripojenie v celej domácnosti. Fungovanie služby zabezpečuje mesh technológia. Služba Wow Wi-Fi je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú mať kvalitné a bezvýpadkové pokrytie celej domácnosti, vyššiu rýchlosť v bezdrôtovom pripojení a pripojenie viacerých zariadení na Wi-Fi.

K dosiahnutiu maximálnej pohody v domácnosti je potrebná aj kvalitná konektivita. Pripojenie na optiku, respektíve využívanie optického internetu už nie je len dominantou novostavieb, či novších domov. V súčasnosti operátori ako Slovak Telekom poskytujú možnosť pripojiť sa na optiku pre viac ako milión domácnosti vo väčších či menších mestách. Výhodou optického internetu je vysoká prenosová rýchlosť, bezpečnosť a stabilita. Ak sa vaša domácnosť nachádza v pokrytí optickej siete, je vhodné uprednostniť takýto typ pripojenia pred ostatnými technológiami, pretože dokáže zvládať tie najnáročnejšie nároky vrátane plnohodnotného šírenia signálu cez Wi-Fi.

SÚŤAŽ o obývačku ako pre celebritu!

Pre väčšinu Slovákov je obývačka kľúčovou miestnosťou v domácnosti, ktorá si zaslúži najviac pozornosti. Práve preto sa Telekom rozhodol, že pre jedného výhercu si pripraví niečo výnimočné, a to profesionálnu rekonštrukciu obývačky z pera renomovanej architektonickej kancelárie Studioe Arch & Interiors.

Šťastný zákazník sa už teraz môže tešiť nielen na profesionálny návrh a vizualizáciu, ale na skutočnú prerábku obývačky. Súčasťou hlavnej ceny bude aj najnovší smart televízor značky Philips s ambientným podsvietením, ktorý dotvorí ešte lepšiu atmosféru miestnosti.

Takto sa môžete zapojiť?

Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí, ak si do 8. 10. 2023 aktivujete nový optický internet od Telekomu a budete automaticky zaradený do súťaže o rekonštrukciu obývačky v hodnote 10 000 eur a o 490 ďalších zaujímavých výhier. Viac informácii o celej súťaži sú k dispozícii na https://www.telekom.sk/obyvacka, v najbližšom Telekom centre alebo na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456.

