Ďalšia z ikonických súťaží značky Coca-Cola je tu. Tentokrát sa hrá o elektrický MINI Cooper

(Zdroj: Coca-Cola )

Osvieženie bez cukru a kalórií, navyše s tou najlepšou chuťou, to je Coca-Cola Zero. Zoženiete ju aj vo variante Zero Lime, teda s ovocnou limetkovou príchuťou. Či už si dáte tú alebo tú, môžete sa hravo stať šťastným vlastníkom úplne nového elektrického MINI Coopera. Stačí sa zapojiť do jednej z ďalších obľúbených a ikonických súťaží, ktoré Coca-Cola pravidelne pripravuje pre svojich zákazníkov. Ceny sú vždy hodnotné, tentoraz sa však Coca-Cola vytiahla s elektrickým miláčikom na štyroch kolesách. Britských MINI Cooperov na slovenských cestách veľa nie je, zasúťažte si o ten svoj!