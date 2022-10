Oslávte mágiu Wizzarding World s Lidlom!

Pozývame vás do Lidla, kde sa začína jedinečné zberateľské dobrodružstvo pre všetkých, ktorí milujú mágiu!

Od 3. októbra získate len v Lidli za každých 20 € nákupu kúzelnú skladaciu postavičku inšpirovanú Wizzarding World a špeciálnu nálepku. Medzi figúrkami nájdete Harryho Pottera, Rona Weasleyho, Hermionu Grangerovú, profesora Dumbledora, Rubeusa Hagrida, profesora Snapa, Newta Scamandera, Nifflera a mnohých ďalších obľúbených hrdinov. Navyše za kupón s piatimi nálepkami získate čarovný hrnček za skvelú cenu!

Nazbierajte všetkých 25 postáv z obľúbeného Wizzarding World. Fanúšikovia si nenechajú ujsť špeciálny zberateľský album (3,49 €), ktorého súčasťou je čarovná stolová hra. Vo vašej kolekcii nesmie chýbať ani skladací Rokfortský Express (3,99 €) a na teplo reagujúce či v tme žiariace kvarteto kúzelných hrnčekov (od 3,99 €). Všetky postavičky a vlak sú udržateľné: sú vyrobené zo 100% certifikovaného papiera v systéme FSC.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Lidl

Chýba vám nejaká postavička? Žiaden problém, balíček si môžete aj zakúpiť pri pokladnici vo vašom Lidli za 0,49 €.

Neváhajte a objavte kolekciu Wizarding World v Lidli! Nečakajte na nič – ponáhľajte sa, zásoby sú obmedzené.

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB Shield: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)

- reklamná správa -