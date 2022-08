Goralské folklórne slávnosti sa konajú po prvýkrát priamo v horách

Čaro goralskej kultúry, zvykov, remesiel zaujme malých aj veľkých návštevníkov

Na Bachledke, priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov sa vám od štvrtka až do nedele predstavia ždiarski remeselníci, ktorí sa pokúsia priblížiť časy dávno minulé a ukázať jedinečnosť toho, čo sa v Ždiari podarilo ešte uchovať. Svoje výrobky predstaví najstarší remeselník, vyše 90. ročný rezbár Jozef Michlík, Alžbeta Spirčáková predvedie pradenie ľanu, uvidíte aj výrobu nádherných ždiarskych čepcov a svadobnej party. Výrobu ždiarskej valašky-čupagy ukáže Jozef Pitoňák, no nazrieme aj do tajomstva výroby drevených šindľov a korytiek. Určite si nenechajte ujsť ani remeselníka, muzikanta a naslovovzatého znalca ždiarskej histórie Jozefa Bachledu, člena zoskupenia Plickovci Ždiar, ktorý návštevníkom predstaví výrobu najhodnotnejšej časti ždiarskeho kroja- serdoka, ždiarskych súkenných papúč, sukmany, či kurtky. Každý, kto na Bachledku príde zažije aj umenie klepanie kosy, výrobu hrablí, kožených zápästkov, či družbovských klobúkov. Nádejou do budúcnosti sú aj naši mladí remeselníci: Filip Bekeš nám odhalí tajomstvo výroby ždiarskych súkenných nohavíc, no a určite dokážu zaujať aj výšivky ždiarskych košieľ, či už to staré karpatské krížikové výšivky alebo výšivky makov na plátenných mužských košeliach. Diváci sa počas celého podujatia budú môcť spoločne zapojiť aj do stavby slamenej sochy Gorala, ktorá dosiahne výšku až 4,5 metra.

Nedeľa bude patriť domácim

V hlavnom nedeľňajšom programe sa z domácich predstaví DFS Ždiaranček, vystúpia aj najmladšie deti zo súboru Goralik Ždiar a program vyvrcholí vystúpením domácej Folklórnej skupiny Goral, ktorá sa predstaví vystúpením s názvom „Zorsko burso“ a priblíži nám, ako sa počas dlhých zimných večerov stretávali ľudia pri priadkach v Ždiari. Na pódiu sa tak na tomto krásnom kultúrnom podujatí stretnú pri goralských melódiách, piesňach a tancoch až 3 generácie.

Goralov doplnia obľúbení detskí aj dospelácki interpreti

Tešiť sa môžete na fantastický program. Na pódiu s magickým pozadím sa predstavia Marian Čekovský s kapelou, zo sláčikov Cimbal Brothers a hlasu Juraja Baču zaznejú hity Karola Duchoňa a azda najväčším lákadlom podujatia bude vystúpenie Malých a Veľkých Kandráčovcov. V programe zažijete aj goralské folklórne vystúpenia miestnych, ale aj zahraničných súborov, a aj známy Poddukelský súbor Puľs, či speváčku Veroniku Rabada.

Pre deti si organizátori pripravili naozaj zaujímavý program.Zahrajko zo Spievankova, Dúhalka, Sranda Banda, Kúzelník Talostan, Hanička a Murko, či Tárajko a Popletajka, títo všetci za deťmi na Bachledku prídu a sľúbili, že do svojho programu zakomponujú aj folklórnu tematiku. Juch.

Dva zážitky v jednom

Kto sa rozhodne tento výlet absolvovať, rozhodne neoľutuje. Podujatie sa totižto koná na Bacheldke, priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov a organizátori tak návštevníkom ponúknu kombináciu nevšedného zážitku magickej prírody a tradičnej slovenskej kultúry. V rámci areálu podujatia je totižto k dispozícii aj vstup na Chodník korunami stromov Lístky si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk, v každom Telekom centre a na tomto linku.

*viac info sa dozviete na www.bachledka.sk

