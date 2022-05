Rozprávkové leto odštartuje taliansky temperament

Slnko, voda, koncerty i otvorenie nového plaveckého raja pod Tatrami. Druhý júnový piatok (10.6) svet zábavy, relaxu a oddychu AquaCity Poprad odštartuje letnú sezónu, a to vo veľkom štýle s príchuťou Talianska. Na svoje si prídu nielen dospelí, ale aj deti. Leto v AquaCity bude pre ne doslova rozprávkové.

Stúpajúca ortuť teplomerov už akosi navodzuje letnú atmosféru. Vo vodnom raji pod Tatrami ju poriadne rozdúcha koncert talianskej hudobnej legendy Drupiho. „Vystúpi v rámci 9. ročníka festivalu gastronómie a kultúry Viva Italia priamo v letnom areáli AquaCity Poprad,“ prezradila Lenka Chovancová, marketingová manažérka AquaCity Poprad. Taliansku mega párty s Drupiho najväčšími hitmi ako je napríklad Piccola e fragile, Sambario, Sereno é, čo Vado Via okorení špeciálny hosť - Davide Mattioli, vďaka ktorému si vychutnáte aj talianské mega hity ako Mamma Mia, Volare, či Felicita.

Ako dodala Chovancová, lístky na koncert odporúčajú zakúpiť vopred. „Ak si ich návštevníci kúpia do konca mája budú ich stáť iba takmer jedenásť eur. Do druhého júnového štvrtka sa cena zmení na takmer trinásť eur a v deň koncertu to bude takmer pätnásť.“

Zaplávajte si medzi prvými v novom bazéne

Talianske mega hity, ale nebudú jedinou radôstkou v tento otváračkový deň.

Roky Popradčania čakali na rekonštrukciu plaveckého bazéna. Po siedmich mesiacoch rekonštrukcie bude opäť v plnej kráse otvorený pre verejnosť. „Pre prvých sto návštevníkov čaká aj špeciálne prekvapenie,“ dodala Chovancová.

Zrekonštruovaný plavecký bazén bude slúžiť nielen na relax, ale aj na špičkové športové výkony. Pre plavcov je pripravených osem plaveckých dráh, v ktorých môžu športovať počas celého týždňa. Spĺňa dokonca aj požiadavky na organizovanie tréningových kempov, športových sústredení i športových podujatí v plávaní. Rekonštrukcia bazéna bola totiž navrhnutá podľa predpísaných parametrov Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA).

Samozrejmosťou je aj časomiera, ktorú je možné si počas pretekov zapožičať. Bazén navyše poteší aj príjemnou teplotou vody – 28°C a hĺbkou od 1,35 do 1,8 metrov. Atmosféru priestoru dotvára aj tribúna, a to vďaka svetlám vloženým do drevených lamiel. Fandenie pri plaveckých pretekoch, či zázemie pre plavcov pri tréningovom procese bude už teda komfortnejšie. Stupne tribún sú dokonca vyhrievané podlahovým kúrením. Nezabudlo sa ani na bezbariérovosť.

Rozprávkové leto pre deti

V AquaCity Poprad si na svoje prídu aj deti. A to nielen počas otváračky, ale celé leto. Pre ne sa vodný raj premení na ten rozprávkový. Vystúpia tí najlepší detskí umelci ako napríklad Paci Pac, Hanička a Murko, Miro Jaroš, Fíha Tralala, Dúhalka alebo Tárajko a Popletajka. „Vstupenky na podujatia si môžu návštevníci zakúpiť priamo na stránke AquaCity Poprad,“ uzavrela Chovancová.