Čo všetko vám (ne)kryje Európsky preukaz zdravotného poistenia? Pred dovolenkou je vhodné zvážiť cestovné poistenie

(Zdroj: Union)

Letná sezóna začína, dovolenkári by však prípravu cesty za vytúženým oddychom nemali brať na ľahkú váhu. Odborníci upozorňujú na to, ako si poradiť, ak by ste v prípade choroby museli vyhľadať lekársku pomoc. Union poisťovňa spolu so sesterskou Union zdravotnou poisťovňou upriamujú pozornosť na rozdiely medzi Európskym preukazom zdravotného poistenia a komerčným cestovným poistením. Cestovanie s „európskou zdravotnou kartičkou“ môže vyjsť dovolenkárov paradoxne draho, keďže v každej krajine platia miestne zákony a na mnohých miestach sa môžete stretnúť s doplatkami.