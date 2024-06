Poľský premiér podporil kandidatúru estónskej premiérky na šéfku zahraničnej politiky EÚ

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Tusk to uviedol v pondelok v Bruseli pred neformálnym stretnutím vedúcich predstaviteľov EÚ. Cieľom je prerokovať nové zloženie Európskej komisie po nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu. Tusk očakáva, že k rozhodnutiu dôjde už v pondelok, no pravdepodobne ešte nebude konečné.

archívne video

Donald Tusk si na Slovensku pripomenul pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice

Estónska premiérka kandiduje na pozíciu šéfky zahraničnej politiky Európskej únie. "Kaja Kallasová je veľmi dobrá kandidátka, rozumie problémom týkajúcich sa nášho regiónu, pozná aj situáciu Ukrajiny a Ruska," uviedol Tusk. "Jej postoje sa zhodujú s tými poľskými," dodal. Poľský premiér zároveň podporil kandidatúru Ursuly von der Leyenovej na ďalšie funkčné obdobie v úlohe predsedníčky Európskej komisie, nakoľko podľa jeho slov "plne rozumie problematike Poľska".

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)