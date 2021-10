Tipnite si, koľko rokov má tento kazeťák Sencor! Bol príšerne drahý a stále funguje

Keby tento kazeťák vedel rozprávať, boli by to poriadne retro historky. Hovoriť nevie, zato aj po rokoch „spieva“ kvalitne.

Dnes nám stačí zájsť do obchodu a kúpime si, čo práve potrebujeme, alebo chceme. Ak na to nie sú peniaze, pomôžu splátky. No kedysi tomu tak nebolo a v radoch sme stáli nielen na legendárne banány aj pomaranče, ale napríklad aj na elektroniku. Predovšetkým tá dovozová bola taká drahá, že pre mnohých bola prakticky nedostupná. Napriek tomu si na ňu ľudia šetrili, pretože predčila iné výrobky na vtedajšom trhu. Už vtedy sa veľkej popularite tešil SENCOR a to najmä pre svoje prevedenie a kvalitu, ktoré si zachováva dodnes.

Práve dôkazom kvality je aj kazeťák, ktorým sa pán Eduard zapojil do Sencormánie - hľadania najstaršieho spotrebiča Sencor na Slovensku . „Písal sa rok 1982, kedy sa nám splnila túžba mať doma prenosný magnetofón a do oka nám vtedy padol tento malý kúsok Ázie. Tento magnetofón sme si kúpili v sieti štátnych obchodov Domáce potreby - divízia Elektro, za 2 380 Kčs. Boli to asi dva až tri robotnícke platy, čo je v dnešných podmienkach nepredstaviteľné, že by sme si také malé "nič", čo v podstate veľa nedokázalo, mali kúpiť za tri platy. Dnes si za jeden plat kúpite mobilný telefón, čo je vlastne neporovnateľné, čo sa funkcií týka,“ spomína si jeho majiteľ.

Zdroj: Archív E.G.

Na magnetofón si ako väčšina ľudí v tých časoch nahrávali pesničky z rádia a televízie až toľko, že po čase odišla záznamová hlava a bolo treba ju vymeniť. To však bol jediný problém, ktorý so svojim Sencorom Eduard mal. „Svoju neuveriteľnú retronostalgickú charizmu si zachoval dodnes. Budúci rok 2022 sa dožíva okrúhlych 40 rokov,“ uzatvára svoje spomínanie majiteľ tohto starého, ale zachovalého magnetofónu Sencor.

