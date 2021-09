SlovakiaTech 2021 predstavil v Košiciach inovačnú a technologickú špičku. Zaujalo lietajúce auto, hamburger zo skúmavky aj simulovaný hackerský útok

3. ročník najväčšej inovačnej a technologickej konferencie na Slovensku SlovakiaTech Forum-Expo 2021, prišiel otvoriť podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho, ak súkromné subjekty, firmy, či štát, prestanú inovovať, zákonite začnú upadať. Šéf rezortu hospodárstva konštatoval, že bez inovácií nemôžeme napredovať, ani zvyšovať životnú úroveň. „Práve konferencie ako SlovakiaTech vedia byť tomuto nápomocné. Vedia spojiť výskumníkov, vedátorov, objaviteľov s biznisom a s praktickým použitím.“ Ocenil, že jeho predchodca na poste ministra hospodárstva a prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov „vie robiť veci aj s konkrétnymi výsledkami a konkrétnymi úspechmi a toto je to, čo naša krajina potrebuje!“

Zdroj: SlovakiaTech Forum-Expo 2021

Podľa Miškova, „Slovensko potrebuje po kríze naštartovať inováciami!“ Zakladateľ SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva je presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Každý z nás sa môže pričiniť o to, aby sme po koronakríze opäť rozbehli slovenskú ekonomiku, zvýšili jej výkon i atraktivitu a práve SlovakiaTech Forum - Expo 2021 je na to vynikajúcou príležitosťou“, myslí si prezident podujatia, ktoré si už našlo pevné postavenie v kalendári technologických a inovačných akcií na Slovensku.

Tohtoročný SlovakiaTech sa niesol v znamení odkazu „humanity meeets technology, technology meets humanity,“ ktorým chceli organizátori poukázať na prepojenosť človeka s novými technológiami. V bloku „Food evolution“ odborníci predstavili nové idey v ekologickom poľnohospodárstve, hydroponické a vertikálne farmy, ale i humánnu mäsoprodukciu. Mimoriadne zaujala prednáška holandského profesora Marka Posta, ktorý ako prvý na svete vyrobil „hamburger zo skúmavky“. Ako uviedol, nie je to žiadna fikcia, ale skutočné mäso, ktoré prvý raz kultivoval v laboratórnych podmienkach na Maastrichtskej univerzite. „Používame bunky z kravy, ktoré rozmnožíme v laboratóriu na počet až 40-miliárd a tie vytvoria skutočné svalové vlákna, čo je vlastne základom štruktúry mäsa. Ak dokážeme vytvoriť veľké množstvo týchto svalových vlákien, tak potom z takéhoto mäsa dokážeme urobiť aj ozajstný hamburger,“ opísal svoj objav Post. Historicky prvý hamburger z kultivovaného mäsa predstavil Mark Post verejnosti 5. augusta 2013, kedy ho aj upiekli a zjedli na tlačovej konferencii v Londýne. Ten úplne prvý stál až 250-tisíc eur. Dnes by ste si ho mohli vychutnať už za menej ako 10 eur. Ako vraví jeho autor, táto cena je ešte stále privysoká, ale verí, že sa mu čoskoro podarí vyvinúť efektívnejšiu metódu výroby „skúmavkového“ mäsa dostupnú širokej verejnosti.

Zdroj: SlovakiaTech Forum-Expo 2021

Blok „Factory Evolution“ bol zasvätený automatizácii a robotizácii v priemysle, ale aj digitálnym továrňam. „Human evolution“ naopak hľadal odpovede, kam nás môže dostať evolúcia v zdravotníctve, či 3D tlač orgánov, alebo ako nám dokáže analýza našej DNA pomôcť so starostlivosťou o zdravie?

Jedným z prekvapení SlovakiaTechu bolo vystúpenie odborníka na kybernetickú bezpečnosť Eduarda Jenča, ktorý priamo pred divákmi z pódia simuloval hackerský útok na jadrovú elektráreň. „Ľuďom v sále naskakovali zimomriavky z toho, akí sme zraniteľní v online priestore“, povedal po tomto vystúpení prezident SlovakaiaTechu Juraj Miškov.

Najväčším lákadlom tohtoročného SlovakiaTechu však bol profesor Štefan Klein a jeho lietajúci automobil AirCar. Tento Slovák, ktorý sa vo svete preslávil Aeromobilom dnes so svojím novým strojom jazdí po cestách i lieta vo vzduchu.

Zdroj: SlovakiaTech Forum-Expo 2021

„Toto je principiálne nové riešenie, ktoré má úplne nové patenty, inú transformáciu z auta na lietadlo a dizajn evokuje viacej formu športového automobilu. Navyše nový spôsob transformácie umožňuje veľmi bezpečné a stabilné lietanie, čo už dokazuje vyše 50 nalietaných hodín AirCaru,“ pochválil sa jeho konštruktér. Dokonca v júni tohto roka už absolvoval aj prvý medzimestský let z Nitry do Bratislavy, čím si splnil sen priletieť i prejsť z letiska na jednom stroji do svojej obľúbenej kaviarne. Podľa Kleina je teraz prioritou nájsť investora na ďalší prototyp AirCaru, ktorý by mal mať silnejší a výkonnejší letecký motor a už štvormiestnu kabínu.

Zdroj: SlovakiaTech Forum-Expo 2021

K sprievodným podujatiam konferencie SlovakiaTech 2021 patrila aj výstavná časť – EXPO, na ktorej predstavili svoje horúce technologické novinky domáce vzdelávacie inštitúcie Technická univerzita Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka, sem prišli mladí ľudia, ktorí sú „smart“ a ktorí vidia už ďalšiu priemyselnú revolúciu a ktorí posúvajú našu spoločnosť dopredu. „Ja sa veľmi teším, že tu máme aj naše univerzity a s nimi naozaj máme veľmi nadštandardnú spoluprácu. To čo si už aj Košičania všimli je, že tu máme najmodernejšie fontány na svete riadené IT technikou práve z Technickej univerzity,“ pochválil sa pri návšteve SlovakiaTechu primátor východoslovenskej metropoly.

Toto podujatie má podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku ambíciu postupne zastaviť „brain drain“ (odliv mozgov, pozn. red.) a zároveň zatraktívnenie inovatívneho sektora a pritiahnutie „mozgov“ sem na východné Slovensko. „Veríme, že v spolupráci s krajom, mestom, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, lokálnymi podnikateľmi a zároveň aj s investormi zo zahraničia vytvoríme podmienky pre inovácie na východnom Slovensku, tu v Košickom samosprávnom kraji,“ uviedol košický župan. Podľa Trnku dôkazom, že to s inováciami v regióne myslia vážne je založenie Inovačného centra Košického kraja, ktoré by malo pomáhať startupom a inováciám v Košickom samosprávnom kraji priniesť investície až vo výške 300 miliónov eur.

Zdroj: SlovakiaTech Forum-Expo 2021

Podľa zakladateľa podujatia Juraja Miškova, „SlovakiaTech je akýsi booster, ktorý má naštartovať slovenské inovačné firmy, aby si potom mohli žiť svojím životom a úspešne sa rozvíjať.“ Ako dodal, už teraz hľadá nové nápady a myšlienky, ako zatraktívniť nasledujúci 4. ročník tohto najväčšieho inovačného a technologického podujatia na Slovensku.

