Dočkáme sa elektrického GTI?

Výkonné modely hľadiace na zábavu za volantom sú to, čo ťahá automobilový priemysel ďalej a u zákazníkov vzbudzuje emócie. Ako to však bude s elektromobilmi?

Potešenie z jazdy je ťažko merateľná veličina, ktorá je však pre tú vokálnejšiu časť motoristickej verejnosti nesmierne dôležitá a nemala by vymrieť ani s príchodom elektromobilov. Uvedomuje si to aj Volkswagen. Práve preto na jar predstavil nové označenie, ktoré budú spájať jeho najlepšie a najvýkonnejšie verzie jednotlivých elektrických modelov: GTX. Spája známu skratku GT, ktorá sa používa pri vysokovýkonných modeloch GTI, pričom písmeno X znázorňuje križovatku, kde sa vysoký výkon stretáva s udržateľnou elektrickou mobilitou.

Už poznáme aj prvého zástupcu s týmto odznakom: je ním Volkswagen ID.4 GTX, ktorý mal svoju premiéru dokonca aj u nás, v prvom a jedinom obchode s elektromobilitou na Slovensku, ktorý sa nachádza v bratislavskom Auparku. Tento model pekne prezentuje, čo môžeme čakať od áut s označením GTX, aj keď isto nevyčerpáva celý ich potenciál. Upravený zovňajšok s detailmi lakovanými v lesklej čiernej farbe, dve trojice LEDiek v prednom nárazníku, krajšie kolesá, exkluzívny lak a športovo ladený interiér s nevšednou kombináciou modrého čalúnenia s červeným prešívaním dopĺňajú aj funkčné zmeny.

Zdroj: Volkswagen

Tou najdôležitejšou je pohon všetkých štyroch kolies. Bežný model ID.4 má totiž poháňanú iba zadnú nápravu. Elektromotor na nej má maximálny výkon 150 kW (204 k) Model GTX má však ďalší motor s výkonom 80 kW (110 k) na prednej náprave, takže kombinovaný výkon 220 kW (299 k) putuje na všetky štyri kolesá. To znamená skvelú trakciu a zrýchlenie na 100 km/h za 6,2 sekundy. To je údaj, ktorý nedosahuje ani Golf GTI. GTX ponúka ako zatiaľ jediný zástupca elektrických modelov Volkswagenu aj športový režim stabilizácie, umožňujúci naplno si vychutnať dynamiku auta.

Zaujímavosťou je aj jazdný režim Traction, ktorý zapája do hry oba elektromotory aj pri opatrnom rozjazde, čo sa hodí pri jazde na šmykľavom povrchu. Volkswagen ID.4 GTX však nie je iba o rýchlej jazde. Je to elektrický model Volkswagenu, ktorý je schopný utiahnuť príves s hmotnosťou až do 1 200 kg.

Zdroj: Volkswagen

Volkswagen ID.4 GTX ukladá energiu do 77 kWh batérie, vďaka čomu je možné s ním na jedno nabitie prejsť až 480 km (podľa WLTP). V prípade potreby sa môžete spoľahnúť na rýchle nabíjanie s výkonom až 125 kW.

A čo ďalej? Isté náznaky nám ukázal už mníchovský autosalón, kde sa zatiaľ ešte v kamufláži ukázal model ID.5 GTX, ktorý je SUV-kupé verziou modelu ID.4 GTX. A ďalšie modely budú dozaista pokračovať.

Volkswagen teda víziu výkonného elektrického auta vidí vo vyzývavom dizajne, exkluzívnych detailoch, vysokom výkone, športových jazdných vlastnostiach, ale aj v ešte lepšej každodennej využiteľnosti. Už teraz sme zvedaví, čo prinesie ďalší model GTX.

Viac informácií nájdete na stránke www.volkswagenblog.sk.

- reklamná správa -