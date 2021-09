Ľudia, príbehy, emócie: Akustické turné Filipa Jančíka je na konci

V utorok večer nastalo v bratislavskej Starej tržnici vyvrcholenie turné pozostávajúce zo štrnástich koncertov v deviatich mestách, ktoré sa takmer kvôli pndémii ani neuskutočnilo. Nečakaná pandémia nového koronavírusu vo vlnách znemožňuje umelcom činnosť. Inak na tom nebol ani Filip Jančík. Hudobník známy aj v zahraničí chystal špeciálne hudobné chuťovky pre svojich fanúšikov, no kvôli opatreniam musel čakať na správny moment. Presne ako vo filme, keď nastúpi hudba v pravej chvíli.

Zdroj: Michal Petrík, Jakub Ďurajka

Svetlá, kamera, akcia!

Filmové a rozprávkové príbehy hrali prím aj počas posledného koncertu. Jančík za účasti viacerých hudobníkov, neraz aj zo zahraničia, odštartoval svoje posledné pôsobenie v tejto sezóne príznačne - zvučkami filmových štúdií 20th Century Fox, Warner Bros., Columbia Pictures a DreamWorks. V priestoroch staromestskej tržnice rástlo očakávanie dobrodružného večera.

Stálice, ako zvučku z Game of Thrones, Piráti Karibiku či Harry Potter okorenil napríklad aj o hlavnú znelku seriálov Priatelia či Simpsonovci. Osviežením akčného večera bolo aj hosťovanie talianskeho pianistu Constantina Carraru. S našincom si „strihol“ skladbu z muzikálu Najväčší showman, ale aj medley posledných troch bondoviek - menovite: No Time to Die, Spectre či The Writing's on the Wall.

Pôsobivá bola aj vizuálna svetelná šou hodná zahraničných interprétov, ktorá umocnila krásnu emóciu už tak nádherného koncertu.

Samotný koncert navštívil aj najznámejší americký youtuber s miliónmi fanúšikov po celom svete, ktorý pochádza z Košic, David Dobrík. Na Filipa čakal po koncerte v zákulisí.

Upgrade

V prestávkach sa ambiciózny hudobník snažil zabaviť publikum veselými príhodami nielen z iných koncertov, ale aj z detstva, keď navštevoval Základnú umeleckú školu či zo zákulisia nácvikov na koncert. Hoci boli všetky koncerty beznádejne vypredané, niektorí návštevníci sa ako tomu býva na každom koncerte nedostavili. Dve neobsadené miesta v prvej rade podaroval za uhádnutie názvu skladieb mladému fanúšikovi zo zadných radov.

Hlavný protagonista však nevymýšľal len hádanky. S obecenstvom komunikoval aj inak. Vtedy si všimol, že v hľadisku sedí aj legenda operného spevu Peter Dvorský, ktorý Jančíkové vystúpenie obdivoval z prvého radu. „Veľmi ma teší, že som spoznal takého fantasického hudobníka, huslistu. Úžasné rozprávanie, ani jedno slovo nebolo zbytočné, bolo to geniálne. Páčil sa mi jeho elán, virtuózne hral na husliach, Nádherné aranžmány urobil. Malo to takú atmosféru, že som miestami nedýchal.“ nevedel si vynachváliť samotný Peter Dvorský.

Po hodine a pol filmových lahôdok sa Jančík „lúčil“ poslednou skladbou, na čo mu celá tržnica skočila. V skutočnosti ešte pridal niekoľko kúskov. Najväčším bol moment, keď svoju dlhoročnú priateľku Luciu Supekovú požiadal o ruku pred plnou sálou nadšených fanúšikov.

Návštevníci koncertu tak odchádzali domov v záplave emócii s úsmevom na tvári. Jedno sa však Jančíkovi musí nechať. Publikum svojím veľkolepým vystúpením priviedol doslova do varu niekoľko krát, za čo si počas koncertu si vyslúžil standing ovation.

