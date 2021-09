Počujete to? Aj september je naladený na skvelé podujatia. Pozrite si TIPY

Letným dňom a prázdninám je síce koniec, ale podujatia pokračujú ďalej. Neprestávajte žiť naplno, tam kde nám to epidemiologická situácia dovoľuje! Vybrali sme pre vás horúce akcie naprieč Slovenskom, ktoré by ste si nasledujúce dva týždne nemali nechať ujsť.

Užite si večer v divadle či na koncerte, pozrite si naživo skvelé výkony našich športovcov alebo si vychutnajte váš obľúbený zlatistý mok na festivale piva. Vyberte si zo super ponuky koncertov, divadelných predstavení a športových podujatí na PREDPREDAJ.SK. Na ich Facebook profile máte do 16.9. dokonca aj možnosť vyhrať poukážku v hodnote 20 EUR na podujatie podľa vášho výberu.

Slovensko bude hostiť Čile

Slovenskí tenisti privítajú v septembrovom dueli o udržanie sa vo svetovej skupine Davis Cupu reprezentáciu Čile. Bude to veľmi ťažký súper, ale s domácou podporou to dajú. Príďte podporiť našich športovcov do bratislavského NTC už 17. a 18.9.

Zažite naživo tohto charizmatického umelca

Štefan ŠTEC priniesol nový vietor do našej world music a jeho meno sa na slovenskej hudobnej scéne skloňuje čoraz častejšie. O tom, že oprávnene sa presvedčíte aj na jeho jesennej tour, ktorú odohrá spolu s muzikantmi z kapely FAJTA. Najbližšie už tento víkend v Banskej Štiavnici.

7 smrteľných hriechov, 7 príbehov, 21 postáv, to je ANÓMIA 21

Sedem hlavných smrteľných hriechov sa stali inšpiráciou pre režisérku a vedúcu Divadla P. O. Hviezdoslava Valeriu Schulczovú pri vzniku výnimočného divadelného projektu Anómia 21. V septembrovom programe nájdete 2 z nich; 100 bábik – LAKOMSTVO, GENERAČNÁ ROVNOSŤ (17.9.) a Cena za závisť – ZÁVISŤ, HOMOFÓBIA (26.9.). Využite špeciálnu akciu 2 vstupenky za cenu 1 na tieto predstavenia.

Milovníci zlatistého moku, pozor!

Poznačte si do kalendárov 18.9. Vidíme sa v priestoroch trenčianskeho výstaviska na Beerfest Trenčín. Poďte na krásne orosené pivko v sprievode skvelej muziky.

V Predpredaji je len 500 vstupeniek, takže váhanie si nechajte až na výber piva.

Beh, radosť, zimomriavky, eufória a večerná Bratislava

Poďte zažiariť na obľúbený pretek nočnou Bratislavou - Telekom Night Run 2021. Prekonajte samého seba, vyplavte endorfíny a tešte sa z nezabudnuteľného zážitku. Štartujeme 18. septembra z pred Eurovei.

Vychutnajte si koncerty obľúbených interpretov na nádvorí zámku z 13. storočia

Šimák zámok Pezinok bude hostiť 28.9. populárnu skupinu VIDIEK pôsobiacu celých 33 rokov na hudobnej scéne. A vieme garantovať, že počas celého koncertu vám nehrozí nič iné len HIT za HITOM. Deň na to sa môžete tešiť na ďalšiu legendu slovenskej scény DESMOD.

Sit Down s Veronikou bude v znamení strieľania

Príďte do Ateliéru Babylon (24.9.) spoznať príbeh slovenskej športovej strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej a odľahčujúci pohľad na svet úspešného strielača si zo všetkého BEKIMA.

HOTEL11 prichádza opäť s ponukou, ktorá sa neodmieta

Pripravte na ďalšiu prehýrenú noc! 25.9. sa v Nitre bude konať už legendárna hudobná párty H11 CULTURE. Bude to sviatok pre všetkých tých, ktorí sú nároční na kvalitu vo všetkých uhloch. Čakajú vás, tí najlepší DJ´S, ktorí reprezentujú slovenskú elektronickú hudbu.

Máte zálusk na iné podujatie?

Žiaden problém. Teraz máte možnosť vyhrať poukážku v hodnote 20 EUR na vaše obľúbené podujatie z ponuky Predpredaj.sk.

