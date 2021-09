Červená je aj farba jesene v Tatrách: Príďte využiť skvelé počasie vo voľnej prírode a povzbuďte Sagana na vrchárskej prémii v Smokovci

Stále septembrové počasie vo Vysokých Tatrách pozýva na pohodový čas strávený v horách. Začiatok nového týždňa, 13.9.2021, tiež prináša i zaujímavé podujatia, z ktorých si vyberie naozaj každý. Putovania za históriou, Medzinárodné cyklistické preteky na čele s Petrom Saganom či charitatívny beh – to všetko podporené významným Európskym týždňom mobility obohatí tatranský život naozaj veľkolepo.

Zahoď kľúče od auta, sadni na bicykel a hybáj do Tatier!

Európsky týždeň mobility v dňoch od 16. do 22. septembra 2021 nabáda mestá k vyskúšaniu rôznych alternatív trvalo udržateľnej dopravy a jednotlivcov zas motivuje k zvoleniu udržateľného spôsobu dopravy, akým je napríklad i cesta tatranskou električkou, cyklistika či pešia chôdza. Jednoducho spôsob, ktorý efektívne znižuje emisie uhlíka s dôrazom na zlepšenie kvality ovzdušia.

V Regióne Vysoké Tatry sa tento týždeň, otvárajúci trefné tatranské témy, rozhodli podporiť naozaj naplno. Stačí pritom len prísť bicyklom, autobusom alebo zlacnenou električkou:

Povzbudzovať Sagana v priamom prenose Eurosportu môžete aj od Cesty Slobody!

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska štartujúce 15.9.2021 prefrčia Vysokými Tatrami v piatok, 17.9.2021. Približne od 14:30 by sa mali prví pretekári objaviť vo Veľkej Lomnici pokračujúc do Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca na Štrbské Pleso až do ďalekého Podbanského. Bojovať o Vrchársku prémiu sa pritom bude priamo v centre Smokovca na ceste pri Tatranskej informačnej kancelárií pod Stromom zaľúbencov. Preteku sa zúčastní aj Peter Sagan a TV Eurosport bude vysielať priamy prenos.

Ušetri boľavé nohy od ďalšej túry a spoznaj Tatry cez históriu a športovú kultúru!

Putovania za históriou Nového a Starého Smokovca s profesionálnou sprievodkyňou Ivanou záujemcom obohatia znalosti histórie počas soboty i nedele. Charitatívny beh Mary’s Meals podporí deti z najchudobnejších častí sveta v sobotu ráno a tešiť sa možno i na 2.ročník podujatia Gerlaching, 2.ročník vysokohorského behu v srdci Belianskych Tatier – Plesnivec Sky Run či otvorené výstavy v regionálnych galériách.

Pozn.: od 13.9.2021 do 19.9.2021 sa okres Poprad ocitá, podľa COVID automatu, v 1.stupni ohrozenia (červená farba) a preto Vysoké Tatry, ktoré chcú ostať otvorené, ďakujú všetkým rešpektujúcim pravidlá, podľa ktorých budú prevádzky fungovať (OTP, KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ, ZÁKLAD).

Už nám veríte? Septembrový týždeň vo Vysokých Tatrách nemusí vyzerať jednotvárne. Môže byť, ako jesenné listy tatranskej brezy – každý iný!

