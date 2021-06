Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice

Kliniky Fakultnej nemocnice tvoria výučbovú základňu pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali potrebnú prax. Prednostovia sú vedúci kliník, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu štyroch rokov.

Prednostom Onkologickej kliniky sa stal Branislav Bystrický, do funkcie prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a Chirurgickej kliniky bol menovaný Jaroslav Ridoško, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, Pavol Šimurka bol menovaný do funkcie prednostu Kliniky pediatrie a neonatológie, Branislav Moťovský sa stal prednostom Psychiatrickej kliniky, Marek Káčerik prednostom Očnej kliniky a do funkcie prednostu novovzniknutej Ortopedickej kliniky bol menovaný Jozef Pogran. Dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková bola menovaná do funkcie zástupcu prednostu Ortopedickej kliniky pre pedagogiku a klinickú prax.

Zdroj: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: „Univerzita zabezpečuje absolvovanie klinickej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku, aby ju študenti mohli vykonávať podľa možností v blízkosti svojho bydliska. Najviac financií za absolvovanú klinickú prax posiela univerzita práve do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Za posledných 10 rokov je to viac ako 4 mil. EUR. Fakulta zdravotníctva poskytuje vzdelanie v perspektívnych študijných programoch s možnosťou okamžitého uplatnenia ako je ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Všetky tieto programy patria medzi profesijne orientované s rozsahom praktickej výučby do 2300 hodín. Cieľom je dosiahnutie potrebnej úrovne a pripravenosti študentov vykonávať povolanie vo svojom odbore.“

