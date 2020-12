Takto vyzerajú Vianoce Slovákov!

Predvianočné nákupy si úplne nenechávame na poslednú chvíľu a niektorí z nás dokonca aj počas Vianoc dokážu krotiť svoj apetít! Aj takéto zistenia priniesol septembrový prieskum o Vianociach, ktorý pre spoločnosť BILLA urobila agentúra 2muse. Aj keď tesne pred Štedrým dňom by ste pred obchodnými centrami márne hľadali parkovacie miesto, väčšina ľudí v prieskume nakupuje vianočné zásoby a darčeky pre najbližších pekne v predstihu a ideálne s niekým. V prieskume sa k tomu, že predvianočné nákupy radšej robia v spoločnosti niekoho ďalšieho, priznali takmer dve tretiny opýtaných. Niet sa ale čomu čudovať, veď pri nosení preplnených tašiek sa vždy zíde ruka (a peňaženka) navyše.

Za stolom vyhráva klasika

Podľa prieskumu BILLA sa drvivej väčšine Slovákov Vianoce spájajú s rodinou a rodinnou pohodou, no nebudeme si klamať, že sa netešíme aj na bezchybné sviatočné jedlo od našich gazdiniek. A stále sme verní klasike! Víťazkou prieskumu a teda najobľúbenejším vianočným jedlom sa stala kapustnica, ktorú nasledoval tradičný zemiakový šalát. TOP trojku sviatočných jedál uzatvára kapor alebo iná ryba.

Dve pätiny ľudí v prieskume priznali, že z týchto kalorických bômb majú po sviatkoch problém zapnúť sa do nohavíc, ale neverili by ste, že niektorí z nás si sviatočné hody dobrovoľne odoprú! Viac ako štvrtina opýtaných sa aj počas Vianoc dokáže ovládnuť a stravuje sa zdravšie. Ľudia napríklad dávajú do zemiakového šalátu namiesto majonézy biely jogurt, a koláčiky pečú z alternatívnych múk alebo s nižším obsahom cukru. „Či už si Vianoce neviete predstaviť bez vyprážaných jedál a sladkých koláčov, alebo skôr uprednostňujete zdravšie varianty vianočných špecialít, v BILLA ste vždy na správnom mieste. V našich predajniach vás čaká široká ponuka potravín za super ceny, z ktorých si to pravé pre seba a svoju rodinu vyberie každý zákazník. S nami budete mať tie najchutnejšie Vianoce,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.

- reklamná správa -