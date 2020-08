Detské hviezdy z Oteckov radia, kde si užiť leto. Bezpečne.

Letné prázdniny sa blížia ku koncu, no ešte stále existujú spôsoby, ako si ich vychutnať naplno, bez obáv. Vedia to aj Tobias s Laurou z populárneho televízneho seriálu Oteckovia. Tí pravidelne navštevujú najväčší zábavný park nášho regiónu.

Obľúbení detskí herci sú opäť na pľaci, populárny seriál sa na obrazovky vráti po prázdninách. Aj napriek tomu si vedia nájsť čas na relax a zábavu. O zvyšku ideálnych prázdnin totiž majú jasnú predstavu. Najmä Tobias Král, známy ako seriálový Max. „Bicykel, kolobežka, naháňačka v lese, bláznenie sa v bazéne a kamoši – to je najlepšie leto. Samozrejme nesmiem zabudnúť na chatu na Liptove a Familypark,“ prezradil nám Tobias.

Zdroj: familypark.at

Práve rakúsky Familypark, vzdialený od Bratislavy len hodinu jazdy autom, je ideálnou destináciou pre rodiny s deťmi. Nachádza sa neďaleko Neziderského jazera, pri mestečku Rust a celý sa rozprestiera na čerstvom vzduchu. „Do Familyparku jazdíme s rodičmi a kamarátmi často. Je ťažké vybrať si, čo sa mi na ňom najviac páči, pretože je super všetko. Ale asi kolotoč, vďaka ktorému máte pocit, že lietate. Dokonca má aj krídla. Myslím, že sa oficiálne volá po Leonardovi da Vincim,“ pokračuje Tobias.

Zdroj: familypark.at

Skutočne, vybrať si to naj z Familyparku môže byť náročné. Dlhé desaťročia bol rodinnou firmou, ktorej sláva a meno veľmi rýchlo prekročili hranicu regiónu. Dnes je ideálnou destináciou pre všetky vekové kategórie a, ako to z jeho názvu vyplýva, aj pre celé rodiny. Jeho rozloha v súčasnosti presahuje 145-tisíc metrov štvorcových a majiteľ neustále zveľaďuje nielen samotný park, ale najmä jeho atrakcie. Nájdete v ňom húsenkové dráhy, kolotoče, šmykľavky, rozprávkové postavy, skutočnú farmu, a to všetko v rámci štyroch jedinečných tematických svetov, do ktorých je Familypark rozdelený. Pôvodne bol iba malým rozprávkovým lesom s najznámejšími postavami z ľudových rozprávok. Dnes je moderným a bezpečným útočiskom pre každého člena rodiny, ktorý má rád zábavu. Z roka na rok to oceňuje aj čoraz viac návštevníkov zo Slovenska.

Zdroj: familypark.at

Začiatok tohtoročnej sezóny síce poznačila pandémia ochorenia Covid-19, no dnes sa už môžu návštevníci Familyparku tešiť z nových atrakcií. K už existujúcim vodným atrakciám Dobrodružného ostrova totiž pribudli ďalšie. Pirátska cesta a veľká vodná nádrž s plochou 250 metrov štvorcových. Jej súčasťou sú fontány, bubliny a interaktívne hry. Okrem noviniek je aj tento rok k dispozícii tamojší Neptúnov vodný svet s vodopádom a potôčikmi. Architektúra s rastlinami a zvukmi len umocňuje atmosféru letných zážitkov pri mori. A aby si mohli návštevníci svoje spomínané zážitky umocniť a mať krásnu spomienku na Familypark neustále pri sebe, ďalšou tohtoročnou novinkou je nový Filippov magický obchod, ktorý dostal meno po maskotovi parku, kocúrovi Filippovi. Pôvodný obchod so suvenírmi pri východe z parku dostal nielen nový šat, ale aj nový sortiment a väčšiu predajnú plochu. „Ja sa tiež do Familyparku zakaždým teším. Dokonca sme v ňom natáčali aj s Oteckami a mám na ten deň nádherné spomienky. Najlepšie sú jednoznačne kolotoče,“ spomína si Laura Gavaldová.

Zdroj: familypark.at

Obaja mladí herci si však uvedomujú, že nebezpečný vírus je tu stále, a tak musíme byť naďalej veľmi zodpovední a zbytočne neriskovať. „Musíme si dôkladne umývať ruky, nosiť rúško tam, kde je to potrebné, pretože len tak sa zlého vírusu zbavíme. A veľmi už po tom túžime,“ zhodujú sa Tobias s Laurou.

Zdroj: familypark.at

Nielen podľa detských hercov, ale aj podľa ich rodičov a odborníkov je dôležité cestovať do bezpečných lokalít a vyhýbať sa zvýšenej koncentrácii ľudí. Vo Familyparku naďalej dodržiavajú všetky prísne protiepidemiologické opatrenia. Počet osôb v parku je obmedzený na 4 300 denne, a tak je vstup doň možný len so vstupenkou, ktorú si zakúpite online. Zabúdať netreba ani na ochranné rúško tváre a dýchacích ciest na atrakciách, dezinfekciu pri vstupe na každú atrakciu či do priestorov toaliet. Nemenej dôležité je dodržiavať odporúčanú vzdialenosť. Bezpečnosť návštevníkov vždy bola a bude pre Familypark prvoradá. Preto sú niektoré atrakcie v súčasnosti uzavreté, napríklad kontaktná zoo, lezecká stena a divadielka. Všetky potrebné informácie a online vstupenky je možné nájsť aj v slovenskom jazyku na familypark.at

- reklamná správa -