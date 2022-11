Fíha, to kedy tak vyrástla?! Julka z Oteckov je hviezdou TikToku: Neuveríte, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Mala len 8 rokov, keď ju spoznalo celé Slovensko. Reč je o detskej herečke Laure Gavaldovej, ktorá v markizáckych Oteckoch stvárnila malú Julku. Posledná klapka seriálu padla na jar tohto roka a "dcéra" Mareka Fašianga presunula svoju popularitu na sociálnu sieť TikTok. No neuveríte, ako dnes vyzerá... Tipli by ste, že má len 12 rokov?!

Posledná klapka seriálu Oteckovia padla na jar tohto roka a zatiaľ čo sa mnohé herecké hviezdy presunuli do ďalších televíznych projektov, tie detské si na ďalšiu príležitosť budú musieť počkať. Jednou z nich je aj Laura Gavaldová, ktorú Slovensko spoznalo ešte ako 8-ročné dievčatko... No za 4 roky vysielania sa z nej stala mladá slečna.

A rastie doslova ako z vody. Veď len za polroka, čo ju verejnosť nevidela na obrazovkách, sa zmenila na nepoznanie. Aktuálne totiž Laura pôsobí na sociálnej sieti TikTok, kde má už bohatú základňu fanúšikov. No a tých najnovšie potešila milým tančekom. To malé dievčatko z obrazoviek by v nej však dnes už spoznal len málokto. Schválne, tipli by ste, že má len 12 rokov?