Vo filme Kavej hrá aj Janka Kovalčíková (Zdroj: ZETAK)

Film Kavej je príbehom dvoch kamarátok z východného Slovenska – Kláry a Veroniky, ktoré sa po dlhšom čase rozhodnú vycestovať z Bratislavy, kde aktuálne žijú, domov na východ, kvôli rodinným a priateľským stretnutiam na pohrebe a troch svadbách. „Je to film o radosti, o láske, o hľadaní šťastia a o úžasných ľuďoch. Je to ňuňkavý film, ktorý každého pohladí a objíme“, hovorí Janka Kovalčíková.

Počas ich návštevy sa dostanú do absurdných situácií, ktoré otočia ich život naruby. Podarí sa im popri všetkých zážitkoch nájsť lásku, šťastie a v neposlednom rade zmysel života? Každopádne zábavné a často bizarné situácie, do ktorých sa dve východniarky dostanú, neponúkajú len prvoplánovú zábavu, ale poukazujú aj na nezmyselnosť predsudkov, skutočnú hodnotu priateľstva a rozbíjajú stereotypy. „Podarilo sa urobiť čosi, čo tu dlho nebolo… film je vyslovene slovenský, taký všeobjímajúci a vyťahuje zo Slovákov to najlepšie, čo máme. Každý sa v ňom nájde“, hovorí producent filmu Dano Dangl. Vo filme sa ocitne aj rodáčka z Košíc Lenka Barilíková Spišáková, ktorá sa už nevie dočkať premiéry: „V komédii sú ľudské veci, ktoré nás trápia, s ktorými sa vieme stotožniť. A je to podané takou formou, ktorá nás z kina nevyvedie v zmysle, že čo so životom, idem si to hodiť, ale práve naopak!“

ZÁKULISIE nového filmu: Aha, kto je za ním a herci prezradili DETAILY! (Zdroj: NL/Vlado Anjel/TH)

Skôr ako sa film KAVEJ 18.júla objaví v kinách, sa tvorcovia vyberú za svojimi fanúšikmi. Herci, režisér, hlavný kameraman, scenáristka, filmový štáb, ale aj ďalší hostia, ktorých si tvorcovia pozvali na špeciálne podujatia KAVEJ FESTY, rozbehnú šnúru eventov v slovenských amfiteátroch, kde divákov čaká atraktívny program plný hudby, zábavy, rozhovorov a stand upov. Od Andera po Šoka, od DJ po koncert Katky Knechtovej. Uvidíte ich v Prešove (11.7.), v Košiciach (17.7.), na Zemplínskej Šírave (18.7.), v Banskej Štiavnici (27.7.) a pribudnú ešte ďalšie mestá na západnom a strednom Slovensku.