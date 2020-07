Marián Miezga: Keď som doma, tak si to poriadne vychutnám!

Rodinné LOVEstories v domácnosti Miezgovcov uľahčoval spoľahlivý internet, mobil, aj televízia od Orangeu. Pracovný kolotoč známeho herca sa náhle zastavil a divadelné dosky vymenil za rodinnú obývačku. Marián Miezga sa vďaka dvom synom doma vôbec nenudil. 10-ročný Filip a 8-ročný Boris označili svojho otca za deda a bez váhania prezradili, že ich otec by bez telefónu nevydržal. On však tvrdí opak! Viac sa dozviete vo videu:

Ako to vyzerá, keď sa stretnete všetci spolu doma v obývačke pred televízorom?

Marián: Ja trávim veľa času v divadle, ale keď už som doma, tak si to poriadne vychutnáme. Rád si pozriem dobrý film, ale skôr chalani sú tí, čo vyberajú program v televízii.

Filip: Pozeráme telku alebo sa hráme spoločenské hry. Niekedy v obývačke aj jeme. Občas sa o ovládač pobijeme, ale nestáva sa to často.

Viete si predstaviť fungovanie bez mobilu a počítača?

Marián: Ja som ešte také obdobie zažil. Kúzelné na tom bolo to, že keď sme sa s niekým dohodli na stretnutí, tak to platilo. Už by som ale asi nevedel byť bez telefónu, pretože vďaka mobilnému internetu, je to taký malý počítač. Počas dovolenky ale mobil nechám v hoteli a viac si užívam to, čo je okolo mňa.

Boris: Mne by chýbal počítač, rád na ňom pozerám rôzne videá. Chcel by som byť YouTuber, keď budem veľký. Na mobile zvyknem hrať rôzne hry a telefonujem si často aj s najlepším kamarátom, takže aj ten by mi chýbal.

Kto doma rieši technické problémy?

Marián: Nie som technický typ. Už si ale budeme musieť zriadiť rýchlejší internet, napríklad optický, pretože máme ten najpomalší.

Filip: Tatino, ak je problém s internetom, reštartuje wi-fi router. Raz za týždeň sa nám stáva, že nám nejde internet. Najviac vždy zúri Bobo.

