Pressburger Klezmer Band oslavujú štvrťstoročnicu

Málokto vie, že táto dnes už legendárna kapela, začala amatérskym muzicírovaním. Stalo sa to v roku 1995, a teda bratislavskí klezmeri oslavujú neuveriteľných 25 rokov od svojho založenia.

A keďže je tu už štvrťstoročnica, nech je aj oslava. A to poriadna. Očakávalo by sa, že klezmeráci, ako ich fanúšikovia familiárne volajú, pripravia koncert v štýle „best of“. No nebude tomu tak. Kapela si pri príležitosti jej špeciálneho večera pripravila nový koncertný program s názvom - #25 KORENE alebo po anglicky ROOTS. Predchádzal tomu dlhý a náročný výskum, zber piesní a príprava hudobných aranžmánov, na ktorých sa podieľali nielen členovia skupiny Samo Alexander, ale aj osvedčení aranžéri Dragan Mirković a Peter Jantoščiak, ako aj „čerstvá krv“ Gregor Regeš a Mirka Halamová. Môžete sa teda tešiť na krásny večer židovskej hudby mnohých tvárí a šatu v podaní už 25-ročných bratislavských klezmerov. A nemôže byť náhodou, že práve takýto výnimočný večer bude vystúpením s poradovým číslom 1000.

Kedy a kde? 29. marca o 19.00 hod. v bratislavskom Ateliéri Babylon. Lístky si môžete zabezpečiť už teraz na Predpredaj.sk

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, grantového programu Ars Bratislavensis a nadácie EZRA.

Skladba Karshelekh (Čerešne):

FB event špeciálneho koncertu #25 Korene (Roots) albumu Tants Mit Mir nájdete TU.

-reklamná správa-