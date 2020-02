Jahodná pri Košiciach ožije začiatkom prázdnin enviro-hudobným festivalom NATURE

„Do tohto projektu sme išli s tým , že cítime potrebu podporovať aktivity , ktoré sú v súlade s prírodou a nie sú prvý plán. Našou snahou je podporiť dosť veľký nezáujem o celospoločenský problém, akým nesporne klimatické zmeny sú. Náš koncept síce vychádza z klasického festivalového formátu , no dve tretiny sú atypické . Viac pripomínajú konferenciu o zmenách v prírode a o "normálnom"- nie konzumnom životnom štýle. Festival tým napĺňa ambície byť vôbec prvým podobným formátom na Slovensku so snahou ľuďom – návštevníkom, nenásilne vysvetľovať. Toto je hlavný, edukatívny, charakter podujatia. Je potrebné mať každý deň na pamäti, že jedine vystúpením zo svojich komfortných zón môžeme niečo s danou situáciou - samozrejme máme na mysli globálnu úroveň - urobiť . A aby tieto vážne myšlienky boli lepšie stráviteľné "namixovali" sme do toho zhruba jednu tretinu super hudby, ktorá je takisto vyberaná na základe istých enviro parametrov.“ vysvetlil Rastislav Šimko, riaditeľ festivalu NATURE.

Zdroj: Festival NATURE

Dôležitosť environmentálnych otázok nechce podceniť ani Košický samosprávny kraj „S radosťou podporujeme podujatia, ktoré pomáhajú rozhýbavať environmentálne zmýšľanie. Sám kraj je nositeľom niekoľkých zelených projektov. Rozbehli sme Program obnovy krajiny, ktorým chceme prinavrátiť vodu do vyschnutej krajiny v Košickom kraji. Aj vďaka dobrovoľníkom sa nám vlani podarilo vybudovať na školách niekoľko dažďových záhrad a vo vodozádržných opatreniach pokračujeme aj tento rok. Aj preto sme radi, že pri Košiciach sa bude konať prvý takýto enviro festival na Slovensku a povedomie o dôležitosti zelených riešení v našom kraji rastie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Festival NATURE podporí aj samotné mesto Košice. „Festival NATURE 2020 vnímame ako konkrétnu aktivitu, ktorá priamo medzi obyvateľmi propaguje myšlienky a vízie toho, čo by sme boli radi, keby si osvojil každý z nás. Našim spoločným cieľom je, aby sme mali skutočne Zelené mesto. Tak naplníme aj ciele projektu Európskeho hlavného zeleného mesta, o ktorý sa chceme uchádzať. Chceme, aby mesto Košice bolo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalitu ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochranu vodných zdrojov, znižovanie rôznych druhov emisií a v podpore zelených riešení,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda (nezávislý). Festival, kde sa bude nielen tancovať a hodovať, ale aj diskutovať.

Zdroj: Festival NATURE

Vezmite rodinu pod stan – festival NATURE je pre každého

Sima Martaus, Korben Dallas, Dennyiah, Martin Geišberg, Wandererove segry, Akustika, Maok či Lomnické Čháve, to je len zopár lákadiel hudobného line up-u. K nim sa pridajú diskusné stany, kde budú fundovaní odborníci rozoberať pálčivé environmentálne témy. Kanaďan Allan Bussard sa podelí so skúsenosťami z rozvojovej Afriky, Lenka Mynařová prezradí, že aj použitý fritovací olej nemusí byť na zahodenie, Daniela Laluhová vysvetlí, prečo treba veci radšej opravovať ako vyhadzovať. Diskutovať príde aj europoslanec Martin Hojsík, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a bývalý český minister životného prostredia Ladislav Miko, klimatológ Milan Lapin, organizátori prvej klimatickej konferencie na Slovensku Daniela Piršelová a Peter Krajčík, Adela a Viktor Vinczeovci, Yehuda Tagar, Marek Bohunický, Ján Stránsky, Juraj Hipš a ďalší. Diskusie bude moderovať Kristína Tormová a Radka Kovaľ Mazáková.

Zdroj: Festival NATURE

Zdroj: Festival NATURE

Festival je viacgeneračný a vrelo pozýva celé rodiny. Program je koncipovaný tak, aby si každá veková kategória prišla na svoje. Pripravuje sa SRANDA stan, v ktorom bude kúzelník Wolf, cvičenie jogy, tvorivé workshopy či stand-upy Lukáša Latináka. V príjemnom tieni to bude fantastická oddychová platforma pre každého. K tomu všetkému nesmie chýbať chutný eko catering mysliaci aj na vegetariánov či vegánov, pokus o čo najmenšie množstvo odpadu na festivale, eko stanové mestečko a veľa ďalších sprievodných aktivít.

Na festival „pešibusom“

Najekologickejšie by bolo, prísť na festival na Jahodnej po svojich, prípadne na bicykli. To sa však nepodarí každému a preto bude pripravených niekoľko alternatív. Z Košíc bude, vďaka spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice, zriadená kyvadlová doprava elektroautobusmi, tie budú doplnené o elektromobily, ebajky, ekolobežky od ďalších partnerov festivalu. Okrem dopravy sa bude apelovať na nízku uhlíkovú stopu aj pri stravovaní či pitnom režime. Návštevníkom NATURE budú adresované výzvy ako, čapovať si vodu z cisterien do vlastných ekologických fliaš, jesť menej mäsa, prísť peši či nazbierať cestou kôpku odpadkov z lesa.

Motto festivalu NATURE : “…až keď bude otrávená posledná rieka a vyrúbaný posledný strom , snáď pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú. Nedovoľme nám prísť až sem…”

Program ako aj všetky ďalšie informácie sú na webe: www.festivalnature.sk alebo sociálnych sieťach.

Lístky v predaji na Predpredaj.sk

-reklamná správa-