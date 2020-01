Karolína Topolová sa stala manažérkou roka v rebríčku TOP 25 žien českého biznisu

Keď Karolína Topolová pred dvadsiatimi dvoma rokmi nastúpila do firmy s cieľom založiť call centrum, nemohla ani tušiť, že vďaka svojej vytrvalosti a tvrdej práci bude stáť v jej čele a riadiť takmer 3 000 zamestnancov v 57 pobočkách, v štyroch krajinách. Navyše, s ročným predajom 86 000 áut. Karolína Topolová je pritom stále jedinou ženou, ktorá stojí v čele veľkej spoločnosti obchodujúcej s automobilmi v strednej Európe. Jej pôsobenie už ôsmy rok za sebou ocenila odborná dvadsaťčlenná porota zložená z osobností českého biznisu a verejnej sféry v rámci súťaže TOP ženy Česka 2019. Hodnotil sa vplyv finalistiek, ich výkon, podnikateľský príbeh a taktiež spoločenský prínos. Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, pod ktorú patrí aj AAA AUTO, to tento rok dotiahla na najvyššiu priečku v kategórii Manažérka roka. Mottom pätnásteho ročníka rešpektovanej biznisovej a spoločenskej udalosti bolo „Tie, ktoré menia svet“.

„Ocenenie odbornej poroty je pre mňa cťou, vnímam to ako uznanie doterajšej práce a osobnú motiváciu do ďalších rokov. Utvrdzuje ma to v tom, že posúvame našu spoločnosť správnym smerom. Dávno nie sme len obchodník s ojazdenými autami. Našim cieľom sú komplexné riešenia mobility pre zákazníkov, preto ponúkame širokú škálu automobilov od jazdených až po investičné, prenajímame vozidlá, ale predávame aj softvér do ďalších krajín, ako napríklad Juhoafrická republika. Aj vďaka tomu sme v uplynulom roku predali 86 000 áut, čo je zatiaľ najviac v našej dvadsaťosemročnej histórii,“ hovorí s úsmevom Karolína Topolová.

Umiestnenie v rebríčku TOP ženy Česka nadväzuje na ďalšie ocenenia, ktoré Karolína Topolová za poslednú dobu získala. Päť rokov za sebou je Karolína Topolová zaraďovaná medzi najvplyvnejšie ženy českého biznisu podľa časopisu Forbes, pravidelne sa umiestňuje medzi finalistami súťaže Manažér roka, kde už získala aj titul Mladý manažérsky talent. Na základe úspechu značky Mototechna sa stala Marketérom roka 2017 a bola tiež ocenená titulom Lady Pro. Pod jej vedením sa značka AAA AUTO posunula v rebríčku CZECH TOP 100 na 45. pozíciu a v rebríčku Českých 100 najlepších dokonca na 37. miesto. Značka získala tiež celoeurópske prestížne ocenenie European Business Awards 2016/2017, kde sa z 33 zúčastnených krajín stala druhou najcennejšou firmou Európy.

Karolína Topolová začínala svoju kariéru ako programová manažérka v pražskom hoteli Prague Hilton Atrium. V roku 1998 založila call centrum v AAA AUTO, ktoré sa stalo jedným z najmodernejších a najväčších v tomto odvetví v strednej Európe. V roku 2006 postúpila na funkciu Group HR and Call Centre Director, o rok neskôr sa stala viceprezidentkou spoločnosti a podieľala sa na vstupe firmy na českú a budapeštiansku burzu cenných papierov. Pod jej vedením sa spoločnosť v roku 2014 predala novému majiteľovi v rámci transakcie za celkovú hodnotu vyše šesť miliárd českých korún. Aktuálne je už ôsmy rok generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva.

