Kristina Sabo a Leisure na jar rozozvučia Randal svojou jedinečnou show

Speváčka Kristina Sabo si to so svojou kapelou Leisure na jar v roku 2020 namieri z festivalových pódií na tie klubové a nebude to nikam inam ako do bratislavského Randal klubu. V známom klube im pódium nie je cudzie, no samostatný koncert tu divákom predstavia po prvýkrát.

Kapela odohrá vlastnú show, ktorej súčasťou budú songy známe rockovým fanúšikom, ako napríklad ich rádiový debut „Lucky you can pay my bills“ alebo „Kropaje potu“ . Tieto piesne a mnoho ďalších z debutového albumu „Erotické besnenie“ si budete môcť v marci naživo vypočuť spolu s piesňami z práve pripravovaného druhého albumu. Titulnú pieseň „Skriňa plná kostí“ k rovnomennému albumu už stihla kapela predstaviť v rádiu, kde sa stretla s veľkým úspechom, po ktorom Leisure pokračujú s ich najnovším singlom „Načo čakať“, ktorý bol publikovaný zároveň s videoklipom. Vo videoklipe sa fanúšikovia mohli vizuálne zoznámiť s najnovším členom kapely, basgitaristom Júliusom Sabom, oceneným cenou za najlepšieho inštrumentalistu v známej súťaži. Rovnaké priezvisko je však iba šťastná náhoda a členovia Leisure nie sú pokrvne spriaznení.

Kristína s kapelou intenzívne pracujú na ich druhom štúdiovom albume, ktorý si sami produkujú a tak isto na videoklipoch, pri tvorbe ktorých si sadá do režisérskej stoličky sama speváčka. Ako sa Kristína zhosťuje tejto úlohy môžete vidieť v už publikovaných videoklipoch. Takto majú v pláne postupne predstaviť nové songy a niekoľko z nich budete mať jedinečnú príležitosť počuť po prvýkrát v live prevedení. Aj keď je debut „Erotické besnenie“ zväčša slovenský, nachádza sa na ňom niekoľko anglických piesní. Kristína sa však vyjadrila, že s Leisure má v pláne pokračovať v tvorbe iba v slovenčine a na svoje si prídu poslucháči obľubujúci rock v rodnej reči. Sama tiež obľubuje kapely z česko-slovenskej rockovej scény a preto sa v programe objaví aj pár takýchto songov v ich vlastnom prevedení, ktoré to budú však neprezradila.

