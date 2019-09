MiddleCap poskytol strategické poradenstvo globálnemu dopravcovi Transdev pri akvizícii skupiny 3ČSAD v Česku

Uzavretím celej transakcie Transdev posilnila svoje postavenie na českom trhu a zaradila sa k štyrom najväčším súkromným dopravcom v krajine. Firma tak pokračuje v trende expanzie v Českej republike, respektíve v stredoeurópskom priestore. Skupina Transdev je svetovým poskytovateľom dopravy, pričom podniká v 20 krajinách sveta na piatich kontinentoch.

MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A..

„Vážime si dôvery, ktorej sa nám dostalo zo strany spoločnosti Transdev pri príprave a realizácii náročnej transakcie. Zároveň oceňujeme transparentné a férové vyjednávanie na strane oboch účastníkov obchodu, teda Transdev Česká republika s.r.o. a CIDEM Hranice, a.s.. Veríme, že náš tím prispel k tomu, že Transdev bude skupinu v Českej republike naďalej rozvíjať, “ komentovala poradenskú prácu na projekte kúpy skupiny 3ČSAD Sabina Matzenauerová z MiddleCap CZ.

O MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji, Berlíne a Monaku. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií, akvizícií reštrukturalizácií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti, investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro. Viac informácií na: www.middlecap.com



O Transdev

Ako prevádzkovateľ a globálny integrátor mobility, poskytuje Transdev - spoločnosť pre mobilitu ľuďom slobodu pohybu kedykoľvek a akokoľvek sa rozhodnú. Každý deň zabezpečuje cestu 11 miliónom cestujúcich a to vďaka efektívnym, ľahko použiteľným a ekologickým dopravným službám, ktoré spájajú ľudí a komunity. Transdev patrí skupine Caisse des Dépôts (66%) a skupine Rethmann (34%). Skupina Transdev zamestnáva 82 000 zamestnancov v 20 krajinách a v roku 2018 dosiahla celkových príjmov vo výške 6,9 ​​miliardy EUR.

O skupine 3ČSAD

Skupina 3ČSAD je tradičným dopravcom so silným zameraním na nízkoemisné dopravu, vo svojej flotile prevádzkuje viac ako 300 autobusov na CNG (stlačený zemný plyn) a 12 elektrobusov. 3ČSAD poskytuje služby verejnej dopravy v mestách Havířov, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, Hranice na Moravě a na ​​Českotěšínsku.

-Reklamná správa-