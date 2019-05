Pravda o „nebezpečných“ mobiloch

Mýtus: Nabíjanie mobilu počas celej noci mu zničí baterku.

Robíme to asi úplne všetci. Každý večer mobil pripojíme k nabíjačke a každé ráno mrzuto vypíname budík. Čo sa však medzitým deje s telefónom? Škodí mu niekoľkohodinové nabíjanie? Nie. Na to sú naše smartfóny až príliš „smart“. Keď je batéria plne nabitá, mobil viac energie neprijíma, aby sa neprehrial a neprebíjal.

Zdroj: Adobe Stock

Mýtus: Naše mobily sú čisté.

A veru je to práve naopak. Na mobile máte až 18 krát viac baktérií ako na kľučke dverí na toaletu. Nechutné, nie? Ale je to tak. Preskúmali to americkí vedci, ktorí testovali desiatky smartfónov. Nuž, čas zaobstarať si antibakteriálne obrúsky na mobily.

Mýtus: Počas nabíjania by ste nemali používať telefón.

Neľakajte sa, nie je to pravda. Tento mýtus pochádza z obáv z prehriatia batérií. Ak však používate originálnu nabíjačku priamo od výrobcu, nemalo by vám nič hroziť. Pravdou ale zostáva, že vypnutý telefón sa nabije skôr.

Mýtus: Používanie mobilu pri slabom osvetlení poškodzuje zrak.

Írske kolégium očných lekárov zistilo, že pozeranie do mobilu v tme očiam neškodí. Lekári tvrdia, že povedať, že čítanie je zlé pre vaše oči, je to isté ako povedať, že chôdza je zlá pre vaše nohy. S vyšším vekom je čítanie vo všeobecnosti ťažšie. Je to pre schopnosť očí vnímať kontrast medzi čiernou a bielou. Mladšie oči vidia aj v tmavom prostredí lepšie, oči staršieho človeka potrebujú viac sveta, aby rozlišovali jasne.

Zdroj: Adobe Stock

Nad všetkými mýtmi však vyčnieva jedna pravda. Mobil ohrozuje vaše zdravie a možno dokonca život – a to počas šoférovania. V mnohých krajinách sveta vrátane Slovenska je zakázané počas šoférovania používať telefón. Znižujú však tieto nariadenia nehodovosť? Nie! Pred tým ako boli mobily za volantom zakázané, do nich ľudia ťukali otvorene. Teraz sa to snažia skrývať, čo ich pozornosť rozptyľuje ešte viac a vo výsledku zvyšuje počet dopravných nehôd.

Nebuďte piráti a nehazardujte so životmi! Mobilný operátor O2 sa rozhodol na problém používania telefónu za volantom nielen upozorniť, ale aj prispieť k jeho riešeniu. Svoju aplikáciu O2 Extra výhody rozšíril o navigáciu Sygic, ktorá vyhodnocuje zodpovednosť vodiča počas jazdy. Pokiaľ bude zákazník O2 jazdiť zodpovedne, môže získať až 1 GB dát za každý mesiac po celý rok. Viac o aplikácii nájdete na datujzodpovedne.o2.sk.

- reklamná správa -