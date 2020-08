VIDEO Mladík pred rodičmi tajil obrovskú novinu: Vošiel do obývačky, jeho mama dostala šok

Keď sa manželia dozvedeli, že k ich štvorročnému synovi a trojročnej dcérke pribudnú dvojičky, dohodli sa, že to až do pôrodu nikomu neprezradia. Čas oznámenia tejto sladkej novinky si starostlivo naplánovali. Na verejnosť sa dostalo video zachytávajúce Tomovu mamu, ktorá nedokázala vyjsť z údivu, keď pri staraní sa o jedno bábätko do obývačky vstúpil jej syn s druhým dieťatkom v náručí. "Ale veď to je naozajstné bábätko!" vyhŕklo zo starej mamy.

Zdroj: Youtube/Tom Shircliff

Tá ostala v poriadnom šoku, keď jej Tom oznámil, že je to nielen naozajstné bábätko, ale aj jej ďalší vnúčik. Zo záberov možno usúdiť, že najpokojnejšou osobou v izbe zostal starý otec, i keď pod jeho výraz sa zrejme podpísalo to, že mu chvíľu trvalo, kým všetko pochopil.

Zdroj: Facebook/Tom Shircliff

"Keď bola Brianne tehotná, pribrala viac ako pri predchádzajúcich tehotenstvách, ale všetkých sme presvedčili, že sa jej tvorí viac plodovej vody," vysvetľuje štvornásobný otecko. Vždy vraj túžil po dvojičkách a teraz sa mu to splnilo, keď do jeho rodiny pribudol ďalší chlapec a dievča. Narodili sa predčasne, niekoľko týždňov sa o nich starali na jednotke novorodeneckej intenzívnej starostlivosti. Udržať tajomstvo až do poslednej možnej chvíle bolo vraj jednoduchšie kvôli pandémii, pretože návštevy pôrodníc sú stále zakázané. "Všetkým sme poslali fotku, na ktorej bol iba Brinkley. Obaja sme mali na rukách dva náramky, takže som ju orezal, aby nemal nikto žiadne podozrenie. Sme radi, že to vyšlo. Reakcie rodiny boli veľmi spontánne a rodinný album sa nám rozrástol o nádherné videá," dodal.