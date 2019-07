BRATISLAVA - Sú veci, ktoré nás okamžite vracajú do detstva. Pre mňa je úplnou spomienkou pískanie čajníka, v ktorom si rodičia zohrievali vodu na kávu. Keď som bola malá, závidela som im, že si na nej môžu pochutnávať. Rozvoniavala vždy po celom dome a hlásila čas odpočinku. Mama nám však každú sobotu uvarila meltu, bezkofeínovú náhradu kávy, ktorej príprava síce zabrala nejaký ten čas, no výsledok stál za to.