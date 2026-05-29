Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje výzvu pre mladých poľnohospodárov

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predlžujú možnosť prihlásiť sa do výzvy určenej mladým farmárom. Spoločne tak vychádzajú v ústrety samostatne hospodáriacim roľníkom (SHR), ktorých pri žiadostiach sprevádzali administratívne úkony nesúvisiace s platobnou agentúrou. Uviedla to PPA. Výzva 5/SP/2026-75.1 bude podľa PPA žiadateľom dostupná do 12. júna 2026.
„Jednou z podmienok registrácie v našom informačnom systéme ISPP23plus, v ktorom administrujeme žiadosti o príspevok, je aj IČO, teda Identifikačné číslo organizácie. Keďže nie všetci mladí samostatne hospodáriaci roľníci si uvedomili, že okrem získania registrácie SHR musia mať aj elektronickú schránku ´podnikateľa´ SHR na IČO ešte pred zaregistrovaním sa do ISPP23plus, preto im dávame dodatočný čas, aby si stihli vybaviť všetky administratívne kroky, ktoré potrebujú. Na našej webovej stránke sme zverejnili aj pokyny a návody, aby všetko prebehlo čo najjednoduchšie,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. PPA upozornila, že jednou z podmienok registrácie v novom ISPP23plus, v ktorom prebieha administrácia žiadostí o projektové podpory, je aj pridelené IČO. Nie všetci samostatne hospodáriaci roľníci ním však disponujú.
„Aj napriek tomu, že podmienka oprávnenosti žiadateľa s prideleným IČO je súčasťou podmienok výzvy už od jej zverejnenia vo februári tohto roka, pričom oznam s pokynmi a postupom bol zverejnený začiatkom mája 2026, nie všetci potenciálni žiadatelia túto administráciu stihli sprocesovať. Keďže výzva číslo 5/SP/2026-75.1 z programového obdobia Strategického plánu je prvou výzvou pre mladých poľnohospodárov, je správnym krokom výzvu predĺžiť a dať tak možnosť viacerým mladým, začínajúcim poľnohospodárom dostať 100.000 eur ako, pre niektorých z nich prvú, podporu na rozvoj ich podnikania,“ vysvetlil Čepko.
PPA dodala, že SHR - fyzická osoba je typ subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie, čiže nemá automaticky zriadenú elektronickú schránku na IČO (tzn. nemá elektronickú schránku pre svoj podnikateľský subjekt, ako majú právnické osoby alebo živnostníci). V ISPP23plus sa identifikačné údaje žiadateľa nenačítavajú automaticky z Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk), pokiaľ SHR nemá zriadenú elektronickú schránku ako právnická osoba, ktorú manuálne na základe žiadosti SHR zriadi Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Všetky informácie a návody pre SHR možno podľa PPA nájsť na adrese: https://apa.sk/clanky/oznam-oznam-pre-ziadatelov-shr-fo-postup-pri-registracii-do-ispp23plus