Opozičné strany musia byť obozretné pri vytváraní partnerstiev, uviedlo Hnutie Slovensko

BRATISLAVA - Demokratické opozičné strany by mali byť veľmi obozretné pri vytváraní politických partnerstiev. Uviedlo Hnutie Slovensko v reakcii na avizovanú spoluprácu Progresívneho Slovenska (PS) s mimoparlamentnou Maďarskou alianciou. Podľa hnutia je namieste otázka, či sa deklarované proeurópske smerovanie šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Gubíka po voľbách nezmení podľa aktuálnych politických potrieb.
„Poznáme vyjadrenia pána Gubíka aj jeho dlhodobé postoje. Dlhé roky obdivoval Viktora Orbána a politiku Fideszu. Preto je namieste opatrnosť a otázka, či sa jeho deklarované proeurópske smerovanie po voľbách nezmení podľa aktuálnych politických potrieb. Obávame sa scenára, že po voľbách môže prísť telefonát z Budapešti a pán Gubík napokon podporí Roberta Fica (Smer-SD). Aj preto by mali byť demokratické opozičné strany veľmi obozretné pri vytváraní politických partnerstiev,“ skonštatovalo Hnutie Slovensko.
Hnutie považuje za legitímne, že PS rokuje s rôznymi stranami, ale zároveň je podľa hnutia legitímne upozorňovať na riziká. „Nemôžeme sa tváriť, že minulosť a doterajšie postoje neexistujú. Bola by veľká chyba, keby sa napokon ukázalo, že Progresívne Slovensko vlastne pomohlo dostať do parlamentu budúceho koaličného partnera Roberta Fica,“ upozornilo hnutie. Deklaruje, že bude vždy podporovať spoluprácu demokratických a proeurópskych síl, ale zároveň trvá na tom, že „voliči si zaslúžia jasné garancie, komu bude ktorá strana po voľbách skutočne slúžiť“.
Šimečka a Gubík oznámili, že sa ich strany dohodli na začatí dialógu
Šéf PS Michal Šimečka a Gubík tento týždeň oznámili, že sa ich strany dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Obaja lídri poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach. Diskusia sa sústredí na ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska, právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku, ako aj európsku a zahraničnú politiku. Šimečka zároveň zdôraznil, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii.