Slovenská hudobná scéna v slzách: Vo veku 74 rokov zomrel dirigent, skladateľ a multiinštrumentalista Pavel Zajáček

BRATISLAVA - Vo veku 74 rokov zomrel v utorok slovenský dirigent, hudobný skladateľ, aranžér a multiinštrumentalista Pavel Zajáček. Informuje o tom Hudobný fond na sociálnej sieti. Úmrtie umelca potvrdila jeho neter Barbora Zajačková.
Pavel Zajáček sa narodil 29. júna 1951 v Modre. Patril k výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Vyštudoval Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Spoluzakladal a v rokoch 1972 až 1984 viedol skupinu Za-ja-ce, s ktorou absolvoval turné v zahraničí a účinkoval na festivaloch. Od roku 1976 bol členom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr sa stal členom VV Systému, v 90. rokoch pôsobil ako dirigent Big Band Radio Bratislava.
V roku 1994 založil Orchester Pavla Zajáčka, ktorý pravidelne účinkoval v rozhlasových a televíznych programoch. Jeho tvorba a interpretačné pôsobenie boli spojené s populárnou, jazzovou aj orchestrálnou hudbou.
Ako autor sa viackrát predstavil na Bratislavskej lýre. Je autorom hudby k viacerým piesňam, medzi nimi sú napríklad Jánska noc (1978), Keby som mal sestru, Lieky proti láske (1979), Kde si slnko hľadá milenky (1980), Rozhovor v daždi (1981) či Moja prvá láska (1984).