Motorkári a nadšenci v pozore: Huliak v Lopeji otvoril európsku Route 66, bude lákadlom pre turistov

LOPEJ - Legendárna americká Route 66 má svoju európsku obdobu a jej dôležitá časť vedie priamo cez srdce Slovenska. V obci Lopej v okrese Brezno v sobotu slávnostne otvorili medzinárodný projekt Európska Route 66 (EU Route 66). Významný turistický koridor, ktorý prepojí štyri európske štáty od Baltského mora až po Jadran, odštartoval za účasti ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka.
Na veľkolepom otvorení v Lopeji sa okrem šéfa rezortu zúčastnili zástupcovia samospráv, partneri projektu, domáci aj zahraniční motorkári, automobiloví nadšenci a podporovatelia cestovného ruchu.
Po oficiálnej časti v Lopeji nasledovala masívna spanilá jazda smerom do Šiah. Na slovensko-maďarských hraniciach popoludní symbolicky odovzdali projekt maďarským partnerom, čím myšlienka EU Route 66 plynule pokračuje ďalej na juh.
Z Gdanska až do Puly cez slovenské krásy
Cieľom ambiciózneho projektu je vytvoriť silnú roadtripovú destináciu európskeho významu. Trasa má spájať poľský Gdansk s chorvátskym mestom Pula, pričom prechádza cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. Rezort cestovného ruchu si od tohto koridoru sľubuje výraznú podporu príjazdového turizmu a prílev financií do miestnych ekonomík na vidieku.
Súčasťou projektu bude budovanie jednotného dizajnového značenia celej trasy, vznik európskych informačných portálov a masívna marketingová podpora zapojených regiónov.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak neskrýval po podujatí obrovské nadšenie a k úspešnému štartu sa vyjadril aj na sociálnej sieti.
„Som hrdý na to, že práve Slovensko stálo pri zrode projektu, ktorý má potenciál podporiť cestovný ruch, rozvoj vidieka aj bezpečné cestovanie mimo hlavných dopravných trás,“ uviedol minister na svojom oficiálnom profile.
Podľa Huliaka má Slovensko na tejto trase svetu čo ponúknuť. „Európska Route 66 nie je len cesta. Je to príležitosť ukázať krásy našich regiónov, podporiť domácich podnikateľov, prilákať turistov a zviditeľniť Slovensko v medzinárodnom priestore. Na trase sa nachádzajú naše hrady, zámky, kúpele, jaskyne, folklór aj nádherná príroda, na ktorú môžeme byť právom hrdí,“ doplnil šéf rezortu s poďakovaním všetkým slovenským aj zahraničným partnerom.