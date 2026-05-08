Hrozivé posudky meraní z výstavby vojenskej nemocnice! Z nekvalitného betónu sa stavalo celé mesiace, tvrdí Naď

PREŠOV - Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že získala certifikované technické merania k výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Podľa nich ukazujú, že celé mesiace sa stavalo z betónu, ktorý nespĺňal predpísané normy. Jaroslav Naď vyzýva ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na podanie trestných oznámení a predstavenie plánu na záchranu 195 miliónov eur z Plánu obnovy, ktoré môžu prepadnúť. Informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
„Máme k dispozícii posudky meraní z 28. a 29. apríla. Výsledky sú hrôzostrašné. Ani jeden test pevnosti betónu nevyšiel podľa normy. Nosné stĺpy, ktoré mali mať pevnosť 60 MPa, mali miestami hodnoty dokonca menej ako 30 MPa. Namiesto betónu na strategickú nemocnicu bol použitý materiál kvalitou vhodný možno tak na rodinné domy,“ vyhlásil Naď.
Demokrati sa pýtajú, kde bol stavebný dozor, kto kontroloval odbery vzoriek a či vôbec prebehla kontrola železných výstuží. Podľa strany sú dnes v hre len dve možnosti - drahé zosilňovanie celej stavby alebo jej zbúranie.
Minister obrany Robert Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť, alebo zbúrať a postaviť nanovo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
Ministerstvo obrany SR vlani v jeseni uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Postavená by mala byť do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.